Torre Annunziata, potatura degli alberi sui corsi: divieti di sosta dal 13 al 15 ottobre

A cura della Redazione

In vista dei festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, patrona di Torre Annunziata, la cui processione si svolgerà il prossimo 22 ottobre, il Comune ha programmato una serie di interventi di potatura degli alberi lungo le principali arterie cittadine.

I lavori, affidati alla società Tuttoverde Srl, riguarderanno gli alberi presenti sui marciapiedi di corso Umberto I e corso Vittorio Emanuele III, interessati dal percorso della tradizionale processione religiosa.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il comandante della Polizia Municipale Gianluigi Palazzo ha firmato l'ordinanza n. 246 del 9 ottobre 2026, che introduce temporanee modifiche alla viabilità e divieti di sosta e fermata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Martedì 13 ottobre: corso Vittorio Emanuele III

Dalle ore 7 alle 17, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di corso Vittorio Emanuele III, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Poerio e quello con via Talamo.

Mercoledì 14 ottobre: corso Umberto I

Dalle ore 7 alle 17, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di corso Umberto I, nel tratto compreso tra via dei Mille e via Poerio.

Giovedì 15 ottobre: corso Umberto I

Sempre dalle ore 7 alle 17, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su entrambi i lati di corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Vesuvio e via dei Mille.

Interventi per la sicurezza e il decoro cittadino

Le disposizioni, valide per tutte le categorie di veicoli ad eccezione di quelli autorizzati, sono finalizzate a garantire la sicurezza degli operatori, dei pedoni e degli automobilisti durante le attività di potatura.

Gli interventi contribuiranno inoltre a preparare le principali strade cittadine al passaggio della processione della Madonna della Neve, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità torrese. A tirare un sospiro di sollievo saranno anche i residenti degli appartamenti ai primi piani, la cui visuale sulla strada era ormai completamente oscurata dal folto fogliame degli alberi.

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