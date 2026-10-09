Torre Annunziata - Una Canzone per Te, trionfo dell'amore e della solidarietà

Convertire un profondo dolore in momenti sonori di riflessione, attenzione e condivisione? Si può. Rappresenta un autentico atto d’amore compiuto attraverso la straordinaria potenza della Musica. Achille De Luca rinsalda e rafforza l’idea di quanto le canzoni possano suscitare profonda emozione, partecipazione, toccare il cuore e creare una connessione onirica con una persona carissima che non c’è più. A Caterina, alla sua Caterina, ha voluto dedicare la terza, consecutiva edizione di “Una canzone per te”.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre 2026, ore 18.30, al Teatro “Di Costanzo-Mattiello” di Pompei. Tantissimi artisti, tutti amici ai quali Caterina ha “donato” il suo inconfondibile e coinvolgente sorriso, hanno ancora una volta risposto al richiamo dell’amore e della solidarietà.

Il cast è di spessore artistico imponente: Gianni Conte e Gianni Averardi, Giancarlo Vorzitelli, Francesca Maresca, Ignazio Laiola, Ilaria Polito, Nello Buongiorno, Rosario De Luca, Francesco Malapena, Sasà dei Nobili, Gianpietro Ianneo e Fabrizio Feola, Roberta Tondelli, Angela Cirillo, Il Giardino dei Semplici, Gerardo Pinto e Gianfranco Iervolino. In linea con la consistenza del cast anche lo schieramento dei musicisti: Francesco Gravina, pianoforte e canto, Antonio Mambelli, batteria, Luca De Angelis, percussioni, Pasquale De Angelis, basso elettrico, Davide Carusone, chitarra, Gigi Patierno, sax e flauto, Giovanni Lubrino, tastiere. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Le coreografie saranno a cura di “Ballet Studio” di Barbara Castellano e Massimo De Rogatis. Nucleo centrale dell’evento sarà, ancora una volta, l’estro poliedrico di Gigi Ragone che curerà sceneggiatura, immagini, testi, luci e regia. Annalisa Rea affiancherà Achille De Luca nella conduzione. Special guest di questa edizione sarà Francesco Calabrese, il Franco I del duo che arrivò ai vertici delle classifiche discografiche nel 1968 con la celeberrima “Ho scritto t’amo sulla sabbia”. Un sussulto artistico che ci ripoterà nella magica atmosfera de “Un disco per l’estate”.

Anche l’incasso della terza edizione di “Una canzone per te”, come le precedenti, verrà devoluto in beneficenza alla “Mensa dei Poveri Don Pietro Ottena” di Torre Annunziata.

Info e contatti: 3316007826