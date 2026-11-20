La proposta, rivolta alla Commissione Straordinaria, al Prefetto di Napoli e alla Regione Campania, prevede autobus e un Piano della Mobilità adeguato alle esigenze della città.

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Lanciata una petizione popolare alla Commissione Straordinaria di Torre Annunziata per chiedere il ripristino del servizio di trasporto pubblico urbano.

La proposta prevede l’attivazione di collegamenti mediante autobus e l’adozione di un Piano della Mobilità adeguato alle esigenze della città. La richiesta, contenuta nella petizione popolare “Ripristino TPL”, è rivolta anche al Prefetto di Napoli e alla Regione Campania.

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Un servizio assente da oltre quarant'anni

A oltre quarant'anni dalla sospensione del servizio, i promotori evidenziano come siano ormai venute meno le condizioni che ne avevano determinato l'interruzione, mentre migliaia di cittadini continuano a subire disagi quotidiani.

Studenti, anziani, lavoratori, persone con disabilità e famiglie sono costretti a fare affidamento su soluzioni di trasporto insufficienti, con evidenti ripercussioni sulla mobilità, sull'accesso ai servizi pubblici e sulla qualità della vita.

La proposta: autobus urbani e collegamenti con il litorale

La petizione propone l'attivazione di linee di autobus capaci di collegare le principali aree della città ai servizi essenziali. Per il periodo estivo, inoltre, viene suggerita l'istituzione di collegamenti stagionali con il litorale.

L'obiettivo è raccogliere un numero significativo di adesioni per sollecitare le istituzioni ad avviare il servizio, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati alla mobilità sostenibile.

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Per sostenere l'iniziativa e aderire alla petizione è possibile utilizzare il seguente link: https://c.org/mrWf7mTkDS

L'appello dei promotori ai cittadini

«Una città moderna non può essere priva di un efficiente sistema di trasporto pubblico urbano. La mobilità non è un privilegio ma un diritto. Torre Annunziata merita collegamenti adeguati che consentano a tutti i cittadini di muoversi in modo sicuro, sostenibile e accessibile».

Con queste parole i promotori invitano cittadini, associazioni, commercianti, studenti e lavoratori a sostenere una battaglia civica per migliorare la vivibilità della città.