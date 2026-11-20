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Torre Annunziata, alla Libreria Libertà la presentazione del libro "Keira la prediletta"
L'opera della scrittrice Adriana Mastropasqua è un dark epic fantasy edito da Marlin Editore
Torre Annunziata ospita un altro appuntamento letterario con “Keira la prediletta”, romanzo d’esordio della scrittrice napoletana Adriana Mastropasqua. L’incontro è previsto per venerdì 27 novembre 2026, alle ore 19.00, presso la Libreria Libertà, in Corso Vittorio Emanuele III.
L’opera è un dark epic fantasy edito da Marlin Editore, in dialogo con Marianeve Casciello e affronta, attraverso la narrazione fantastica, tematiche quali il potere, la libertà, la condizione femminile e il rapporto tra destino e libero arbitrio.
Inoltre la tappa torrese risulta quella finale del tour letterario del 2026 prima delle festività natalizie.
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