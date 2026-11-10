“Modiano”, il teatro indaga la follia e la demenza senile: un viaggio nei legami umani

L'opera di Giuseppe Russo, con la regia di Maria Autiero, esplora il sottile confine tra normalità e follia, tra solitudine, memoria e amore familiare.

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«Modiano» è un’opera di Giuseppe Russo, diretta da Maria Autiero. Racconta il legame tra un nonno con demenza senile e un nipote bipolare. In scena Giovanni Caso, Giuseppe Russo e Gianfranco Cirillo.

Uno spettacolo che scava con delicatezza e precisione chirurgica in due dei temi più complessi, dolorosi eppure taciuti del nostro presente: la follia e la demenza senile.

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I tre personaggi e il legame tra nonno e nipote

In questo microcosmo scenico si muove una galleria di umanità ferita e vibrante. In scena tre personaggi: il nonno, Giovanni Caso, il nipote, Giuseppe Russo, e l'infermiere, Gianfranco Cirillo.

La narrazione affonda le radici in una solitudine profonda: il nipote, bipolare e instabile, abbandonato dai genitori, vive affidato alla cura e alla presenza ingombrante e fragile di un nonno affetto da demenza senile.

Eppure, proprio in questo legame sbilanciato, dove i ruoli del sostegno e della protezione sembrano quasi invertiti, si consuma il miracolo di un affetto ostinato. Il nonno, pur smarrito nei labirinti di una mente che cede, custodisce per il nipote un amore viscerale, un porto sicuro in un mare di abbandono.

L’influenza di Eduardo nel dramma

Guardando “Modiano”, ho avvertito un'influenza eduardiana che attraversa le pieghe del dramma. C'è il sapore agrodolce e dolente di “Ditegli sempre di sì”, quella linea sottile e spaventosa che separa la follia dalla presunta normalità del mondo esterno.

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Il nonno, con il suo candore smarrito e i suoi vuoti di memoria, sembra gridare in silenzio che il demente non è colui che ha perso il filo del mondo, ma forse lo è quel mondo ordinato, cinico e indifferente che lo circonda e lo dimentica.

La demenza, qui, non è soltanto una patologia clinica, ma una cartina al tornasole che smaschera le ipocrisie sociali.

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La follia del nipote come maschera

Il nipote riconosce apertamente la propria follia e la propria instabilità, ma, paradossalmente, diventa una maschera dietro la quale può nascondersi e attraverso la quale si sente libero di agire senza dover rendere conto delle proprie azioni.

Consapevole di essere considerato pazzo agli occhi della società, utilizza questa etichetta a proprio vantaggio, trasformandola in uno scudo che gli permette di dire e fare ciò che vuole, sottraendosi alle regole, ai giudizi e alle convenzioni sociali.

È proprio qui che Russo sembra voler suggerire una riflessione più profonda sul sottile confine tra follia e normalità, di pirandelliana memoria.

Chi è davvero pazzo? Colui che viene riconosciuto come tale dalla società o colui che, pur essendo considerato normale, si nasconde dietro comportamenti ipocriti, convenzioni e falsi moralismi?

Il nipote, nella sua apparente follia, finisce quasi per godere di una libertà che gli altri non possiedono: non deve fingere di essere ciò che non è, né rispettare necessariamente quelle regole che la società impone come espressione di normalità.

Il paradosso della normalità e la provocazione di Giuseppe Russo

Il paradosso che Russo sembra voler mettere in luce è proprio questo: la follia, anziché rappresentare soltanto una condizione di emarginazione e debolezza, può diventare uno strumento di libertà e, persino, di potere.

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Dietro la figura del nipote si nasconde dunque una provocazione: forse la normalità non è sempre sinonimo di equilibrio, così come la follia non è necessariamente sinonimo di assenza di ragione.

Talvolta, chi viene definito folle riesce a mettere a nudo le contraddizioni di una società che si proclama normale, ma che non sempre lo è davvero.

Un'opera che interroga la società e i legami familiari

La pazzia e la demenza senile diventano, grazie a Giuseppe Russo, una lente d'ingrandimento sui nostri legami familiari, sulle nostre responsabilità di comunità e sul modo in cui scegliamo di prenderci cura o di sbarazzarci di chi non riconosce più i codici della contemporaneità.

In un'epoca che esalta la performance, la velocità e l'efficienza, “Modiano” ci impone una sosta obbligata.

Ci ricorda che l'essere umano, anche quando i confini dell'identità si sgretolano, continua a chiedere ascolto, riconoscimento e amore.

Perché in fondo, nei silenzi di un nonno che dimentica e negli occhi di un nipote che resiste, c'è tutta la misura della nostra stessa umanità.