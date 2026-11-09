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Torre Annunziata, al Teatro San Francesco il concorso regionale “Una scena per due”
Dieci coppie di attori in gara per conquistare un posto alla finale nazionale di Roma
Il Teatro San Francesco di Torre Annunziata ospiterà sabato 14 novembre, alle ore 19, il concorso regionale “Una scena per due”, una competizione teatrale che vedrà sfidarsi dieci coppie di attori provenienti da diverse province della Campania.
I partecipanti porteranno in scena corti teatrali della durata di dieci minuti, con l'obiettivo di conquistare il titolo regionale e accedere alla finale nazionale, in programma a Roma il 5 dicembre 2026.
Dieci coppie in gara da tutta la Campania
Sono dieci le coppie iscritte alla competizione: sei provenienti dalla provincia di Napoli, tre da quella di Caserta e una dalla provincia di Salerno.
Sarà un'occasione per valorizzare il talento degli interpreti e offrire al pubblico una serata dedicata al teatro, attraverso brevi rappresentazioni che si contenderanno l'accesso alla fase conclusiva del concorso.
L'ingresso è libero e gratuito, fino al raggiungimento della capienza consentita del teatro.
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