Torre Annunziata – Parte la terza edizione della Rassegna San Francesco del Teatro e delle Arti Premio Antonio Caso

A cura della Redazione

Nel segno del sublime riapre il sipario sulla terza edizione della “Rassegna San Francesco del Teatro e delle Arti Premio Antonio Caso” promossa dall’Associazione “La Filodrammatica San Francesco” di concerto con Don Paolino Franzese, parroco-rettore della Basilica Ave Gratia Plena e amministratore parrocchiale di San Francesco di Paola a Torre Annunziata.

Sarà l’ensemble “Diomedea” ad inaugurare questa nuova, intensa e ricca stagione artistica. Venerdì 9 ottobre alle ore 20:30, sul palco del Teatro San Francesco (via Roma Torre Annunziata) il gruppo musicale proporrà lo spettacolo di musica colta (altrimenti detta classica) “Carmen Divinum” (Canto sublime), ideato dal giovane e talentuoso musicista Umberto Perna, studente del liceo musicale Pitagora-Croce di Torre Annunziata, iscritto al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, dove studia direzione d’orchestra. L’ensemble sarà accompagnato al pianoforte da Luigi Renis e alle percussioni da Raul Mercadante.

A questi giovanissimi vanno gli auguri e i ringraziamenti della direzione artistica: «Sono contenta che l’ensemble, generosamente esibitosi durante la serata di premiazione della scorsa edizione, abbia deciso di partecipare al bando di quest’anno e concorrere al Premio Francesco Esposito. Inoltre, credo che, considerando la giovane età, la loro presenza su questo palcoscenico assuma un valore simbolico molto significativo», ha dichiarato la presidente dell’associazione Liliana Peluso. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Tante le novità sul palco del San Francesco, a partire dalla denominazione della rassegna che - parafrasando un concetto spesso sostenuto da Oscar Di Maio - ha scelto di non etichettare la kermesse teatrale con alcun aggettivo: non esiste il teatro amatoriale o professionistico. C’è semplicemente il Teatro, in tutte le sue espressioni: prosa, musica, danza… A sostegno di questa tesi, la direzione artistica della manifestazione culturale ha scelto di dedicare due serate ad artisti straordinari a tutto tondo: il 30 ottobre salirà sul palco la grande interprete Fiorenza Calogero, accompagnata dal chitarrista Marcello Vitale. Sullo sfondo uno dei suoi spettacoli di maggior successo “Il canto della Sirena”; mentre il 12 Marzo 2027 arriveranno i “maestri” del varietà, Luciano e Massimo Salvetti con “Quei due del Varietà”.

Ben dodici sono gli appuntamenti in cartellone. Ci sarà spazio anche per la danza e la prosa naturalmente: sono state selezionate sette compagnie teatrali della regione Campania, molte delle quali aderenti alla rete F.I.T.A. (Federazione Italiana del Teatro e delle Arti) che concorrono al premio Antonio Caso con dei progetti teatrali molto interessanti e divertenti.

L’edizione di quest’anno si arricchisce di un nuovo riconoscimento, il premio speciale “Eduardo Zampella”, dedicato all’attore, autore, regista, produttore e formatore teatrale torrese scomparso lo scorso 27 marzo. Anche la giuria tecnica si fregia di nuovi, prestigiosi ingressi. Ai confermati Giuseppe Chervino, Antonio Annunziata, Giovanni Caso, Anna Vitiello, Adolfo Santoriello, Gennaro Gurgone, Giuseppe Forcella si aggiungono Domenico Orsini e Nicoletta Memoria.

Il fine che si pongono l’Associazione La Filodrammatica Sanfrancesco e il parroco Don Paolino Franzese, che senza indugi sin dagli esordi ha sposato il progetto della rassegna, è alto e nobile: restituire bellezza al quartiere, esteso tra due entità parrocchiali, quella di San Francesco e della Madonna della Neve.

In calce la locandina completa di tutti gli appuntamenti. Info 3803650328