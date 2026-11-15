Torre Annunziata, “Una scena per due”: Lina Di Maio e Giovanna Contento conquistano la finale nazionale

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Dieci coppie di attori, dieci brevi mondi da raccontare, un pubblico chiamato a vivere in una sola serata il ritmo serrato del teatro contemporaneo. Ci troviamo al Teatro San Francesco di Torre Annunziata, dove ieri sera si è svolta la selezione regionale campana del concorso “Una scena per due”, promosso dalla FITA.

L’appuntamento ha trasformato il teatro in un laboratorio di recitazione ad alta tensione: sul palco, per ciascuna coppia, soltanto dieci minuti per costruire un personaggio, impostare una relazione e conquistare l’attenzione di giuria e platea. Un formato essenziale, ma tutt’altro che semplice: nella brevità non c’è spazio per esitazioni, e ogni sguardo, pausa o cambiamento di tono diventa decisivo.

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Dieci coppie, una sola finale

In gara sono salite dieci coppie provenienti da tutta la regione: sei dalla provincia di Napoli, tre dalla provincia di Caserta e una dalla provincia di Salerno. L’obiettivo comune era conquistare il titolo regionale e, soprattutto, il posto che consentirà alla coppia vincitrice di rappresentare la Campania nella finale nazionale, in programma a Roma il 5 dicembre 2026.

Il concorso si inserisce nel percorso del I Concorso Nazionale “Una scena per due”, ideato dalla FITA Lazio per l’anno 2026. Le selezioni regionali servono a individuare, territorio per territorio, le coppie che accederanno alla fase romana, prevista al Teatro Farà Nume di Ostia con eventuale prosecuzione il 6 dicembre.

Il valore della coppia

Il titolo del concorso non è un dettaglio: la coppia è il cuore della prova. Recitare in due significa ascoltarsi, reagire, condividere il tempo scenico e sostenere l’altro senza mai perdere la propria presenza. Stasera il Teatro San Francesco è diventato quindi una sorta di palestra di empatia teatrale, dove la chimica fra gli interpreti pesava almeno quanto la bravura individuale.

Il repertorio delle selezioni regionali, come previsto dal bando nazionale, può attraversare i grandi classici della drammaturgia, la commedia contemporanea e i testi inediti. Una varietà che consente al pubblico di passare rapidamente dal registro comico a quello drammatico, dal dialogo brillante alla tensione più intensa.

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Torre Annunziata protagonista

Per Torre Annunziata la serata ha rappresentato anche un’occasione importante di valorizzazione del territorio. Il Teatro San Francesco, già sede di rassegne e premi dedicati al teatro amatoriale, ha confermato il proprio ruolo come luogo di incontro fra compagnie, giovani interpreti e pubblico locale.

La kermesse ha messo in luce la vitalità del movimento teatrale campano: non soltanto grandi produzioni e palchi storici, ma anche compagnie, associazioni e attori capaci di portare in scena lavoro fresco, urgente e radicato nel presente.

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Verso Roma

Al termine della serata, la coppia selezionata, Lina Di Maio e Giovanna Contento, avrà ora la possibilità di portare il proprio lavoro sulla scena nazionale. Per tutti gli altri interpreti, tuttavia, l’esperienza resta un banco di prova prezioso: dieci minuti di palco, davanti a un pubblico attento, possono valere molto più di una lunga prova tecnica.

La finale di Roma del 5 dicembre sarà dunque il prossimo capitolo di un percorso che, partendo dai teatri delle province campane, arriva fino alla capitale. E stasera Torre Annunziata ha dimostrato di saper essere una tappa concreta - e affascinante - di quel viaggio.

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