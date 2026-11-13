Torre Annunziata, Luigi Daniele presenta «Il diritto del più forte» alla Libertà Libreria

Un confronto sulla crisi del diritto internazionale, la guerra a Gaza e il valore universale dei diritti, con Luigi Daniele e Nives Monda.

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Sabato 14 novembre, alle ore 11, presso la Libertà Libreria di Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele III, 417, si terrà la presentazione del libro «Il diritto del più forte. La distruzione dell'ordine internazionale», scritto da Luigi Daniele e pubblicato dalla casa editrice Laterza.

L'iniziativa, promossa anche da Libera, sarà un'occasione di confronto sul rispetto del diritto internazionale, sui crimini di guerra e sulla tutela delle popolazioni civili nei conflitti armati, con particolare attenzione alla situazione nella Striscia di Gaza.

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Luigi Daniele e la crisi del diritto internazionale

L'autore, Luigi Daniele, è un giovane docente universitario e giurista, formatosi presso l'Università Federico II di Napoli e attualmente in servizio all'Università del Molise. Da anni si occupa dello studio dei crimini di guerra e delle norme internazionali poste a tutela dei civili.

Nel suo libro analizza il progressivo indebolimento dell'ordine giuridico internazionale, dalla cosiddetta «guerra al terrore» fino al conflitto a Gaza, evidenziando come, secondo la sua ricostruzione, le regole del diritto siano state progressivamente piegate agli interessi delle potenze più forti.

A dialogare con l'autore sarà Nives Monda, attivista di BDS Italia, movimento internazionale nonviolento nato nel 2005 su iniziativa della società civile palestinese.

La sigla BDS indica boicottaggio, disinvestimento e sanzioni. Il movimento, ispirandosi anche alla lotta contro l'apartheid in Sudafrica, promuove iniziative di pressione economica, culturale e politica nei confronti di Israele, chiedendo il rispetto del diritto internazionale e dei diritti del popolo palestinese.

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Libera e l'appello di don Luigi Ciotti

All'organizzazione dell'incontro ha contribuito anche Libera, l'associazione impegnata nella lotta alle mafie e nella promozione della giustizia sociale.

L'iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione dell'associazione sui temi della pace, della tutela dei diritti umani e del contrasto a ogni forma di violenza e sopraffazione.

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In questo contesto viene richiamata anche la posizione di don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, che ha sollecitato l'Italia e l'Unione europea a sospendere gli accordi con Israele, a cominciare dalla vendita di armi. «Non è più il tempo delle parole, bisogna passare ai fatti», è l'appello di don Ciotti richiamato dagli organizzatori.

Il legame tra i diritti negati in Palestina e le difficoltà del Mezzogiorno

A sottolineare il significato dell'iniziativa è Massimo Napolitano, referente di Libera Torre Annunziata, che propone una riflessione sul rapporto tra le violazioni dei diritti nei territori di guerra e le forme di ingiustizia sociale presenti anche nel Mezzogiorno.

Secondo Napolitano, pur senza confondere realtà e tragedie profondamente differenti, esiste un filo conduttore tra la negazione dei diritti fondamentali delle popolazioni civili e le condizioni di marginalità vissute da alcuni territori del Sud Italia.

Il riferimento è alle risorse sottratte alle comunità, all'inquinamento ambientale, all'emigrazione giovanile e alla presenza della criminalità organizzata, fenomeni che compromettono il diritto dei cittadini a vivere dignitosamente nella propria terra.

Il diritto alla salute, a un'amministrazione libera dalle infiltrazioni mafiose e alla possibilità di costruire il proprio futuro senza essere costretti a emigrare diventano così parte di una riflessione più ampia sul valore universale dei diritti. «Difendere il diritto a Gaza significa difenderlo anche qui», è il messaggio con cui Napolitano sintetizza il senso dell'appuntamento.

L'incontro di sabato alla Libertà Libreria vuole dunque rappresentare non soltanto un momento di approfondimento culturale, ma anche un'occasione di confronto sul valore della legalità, della giustizia e della dignità umana, dal contesto internazionale alle realtà locali.

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