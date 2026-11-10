Torre del Greco, Paolo Siani presenta due libri sul digitale

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Torre del Greco, imperdibile appuntamento con il pediatra Paolo Siani per la presentazione dei libri “Benessere digitali” e “Cyberbullismo”.

L’evento avrà luogo venerdì 13 novembre alle ore 18,30, presso la sede dell’Associazione Octava APS, via San Giovanni Battista.

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Durante la conferenza, l’autore dialogherà con la psicologa Loredana Gaudio.

Paolo Siani è pediatra e primario all’Ospedale Santobono di Napoli. Da sempre interessato alla tutela dei minori, salute pubblica ed educazione digitale, oltre ad essere stato vicepresidente della Commissione bicamerale Infanzia e Adolescenza, è anche presidente dell’Associazione Culturale Pediatri.

Entrambi pubblicati dalla Giannini Editore nella collana Sorsi, i volumi affrontano il tema dell’utilizzo della tecnologia nella società moderna.

Il libro “Benessere digitale” illustra le conseguenze negative di un uso sempre più precoce e incontrollato degli smartphone che, a lungo andare, sta modificando profondamente la vita quotidiana di bambini e adolescenti.

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Il volume, però, non demonizza la tecnologia. Al contrario, propone un approccio equilibrato e consapevole, fondato sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria. Attraverso dati, studi internazionali e osservazioni cliniche, l’autore dimostra come l’esposizione precoce ai device aumenti il rischio di dipendenze digitali, disturbi del sonno, difficoltà attentive, problemi emotivi e relazionali.

Paolo Siani spiega, inoltre, cosa fare per ridurre gli eccessi: limitare l’uso dello smartphone personale, diminuire il tempo di schermo, favorire attività alternative e costruire alleanze educative tra famiglia, scuola e territorio.

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L’obiettivo del libro è diffondere la considerazione della cosiddetta “dieta digitale” non come una rinuncia punitiva, ma come una scelta consapevole.

Infatti, dimostrazione di un uso appropriato della tecnologia è la creazione di una guida pratica all'utilizzo sano del digitale, disponibile e scaricabile online dal sito web: https://www.gianninispa.it

Invece, argomento centrale del libro “Cyberbullismo” è l’utilizzo nocivo della tecnologia per atti di bullismo online, forma di violenza ormai sempre più diffusa.

Secondo il Report OMS Europa del marzo 2024, il 15% degli adolescenti ha subìto atti di cyberbullismo. Un aumento rispetto al 2018, dal 12% al 15% per i ragazzi, dal 13% al 16% per le ragazze.

Lo studio di Siani evidenzia, infatti, come la rete abbia profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata e provocando gravi conseguenze sulla salute fisica e psicologica.