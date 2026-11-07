Torre Annunziata, la Villa di Poppea incanta la diplomazia internazionale: Oplontis tra le tappe di 106 ambasciatori

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La Villa di Poppea a Torre Annunziata conquista un posto di rilievo nel programma della visita in Campania di 106 ambasciatrici e ambasciatori accreditati in Italia, giunti a Napoli per conoscere le eccellenze culturali, produttive e scientifiche del territorio.

Il sito archeologico di Oplontis, uno dei più importanti esempi di residenza aristocratica dell'epoca romana, è stato infatti inserito tra le tappe culturali della missione diplomatica organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Comitato nazionale Neapolis 2500, nell'ambito delle celebrazioni per i 2.500 anni dalla fondazione di Napoli.

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Un'occasione di grande visibilità internazionale per Torre Annunziata e per uno dei suoi tesori archeologici più preziosi.

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Oplontis tra le eccellenze culturali della Campania

La visita del corpo diplomatico, svoltasi dal 5 al 7 novembre, ha attraversato alcuni dei luoghi più rappresentativi del patrimonio storico e artistico campano.

Accanto al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e al Teatro di San Carlo, dove gli ospiti hanno assistito alla prima del Boléro, il programma ha riservato spazio anche alla Villa di Poppea, celebre per la straordinaria ricchezza dei suoi affreschi e per la raffinatezza degli ambienti residenziali.

La villa, attribuita a Poppea Sabina, seconda moglie dell'imperatore Nerone, rappresenta una delle testimonianze più significative della vita aristocratica romana nell'area vesuviana.

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Un complesso monumentale che, insieme ai siti archeologici di Pompei ed Ercolano, fa parte del Patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Una missione diplomatica tra cultura, imprese e innovazione

L'iniziativa, denominata “Napoli Città Mondo”, ha avuto l'obiettivo di rafforzare le relazioni internazionali e promuovere le potenzialità economiche e culturali della Campania.

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Durante i tre giorni, i rappresentanti diplomatici hanno conosciuto importanti realtà produttive del territorio, dai settori ferroviario, agroalimentare e farmaceutico fino alla logistica, alla ricerca universitaria e alle nuove tecnologie.

Tra le tappe anche le aziende Seda e Kiton, il polo tecnologico dell'Università Federico II e la Apple Developer Academy.

Spazio inoltre alla vela e alle prospettive legate all'America's Cup a Napoli, con la partecipazione di Max Sirena, amministratore delegato di Luna Rossa, e Francesco Ettorre, presidente della Federazione Italiana Vela.

Il prefetto Di Bari: «Napoli è un ponte tra popoli e culture»

A sottolineare il significato dell'iniziativa è stato il prefetto di Napoli Michele di Bari, presidente del Comitato Neapolis 2500, che ha richiamato la vocazione internazionale della città e la sua capacità di costruire relazioni attraverso la cultura, la conoscenza e la cooperazione.

La presenza di 106 rappresentanti diplomatici costituisce, secondo gli organizzatori, un'opportunità per rafforzare i rapporti con altri Paesi e favorire nuove collaborazioni economiche e culturali.

Torre Annunziata, una vetrina internazionale per la Villa di Poppea

Per Torre Annunziata, l'inserimento della Villa di Poppea nel programma rappresenta un riconoscimento dell'importanza del suo patrimonio archeologico e un'occasione per promuovere il territorio oltre i confini nazionali.

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La presenza di Oplontis in un itinerario rivolto ai rappresentanti diplomatici di numerosi Paesi conferma il potenziale culturale e turistico del sito, che può diventare un punto di riferimento sempre più significativo per l'offerta turistica dell'area vesuviana.

Una visibilità che, per tradursi in benefici concreti per la città, dovrà essere accompagnata da servizi di accoglienza, collegamenti efficienti e iniziative capaci di valorizzare anche le altre risorse storiche, culturali ed enogastronomiche di Torre Annunziata.

Perché la Villa di Poppea non rappresenta soltanto una straordinaria testimonianza del passato, ma anche una possibile risorsa per il futuro turistico ed economico della città.