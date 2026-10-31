Torre Annunziata, Teatro San Francesco: "Il canto della Sirena" incanta il pubblico

Protagonisti Fiorenza Calogero e Marcello Vitiello, con melodie della scuola napoletana

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Ieri sera il Teatro San Francesco di Torre Annunziata ha ospitato Il canto della Sirena. Melodie della scuola napoletana, con Fiorenza Calogero e Marcello Vitale. Secondo appuntamento della III edizione della “Rassegna San Francesco del Teatro e delle Arti – Premio Antonio Caso”, la serata ha trasformato il palco in un viaggio tra memoria, lingua e musica partenopea.

Dalle villanelle alla tradizione viva

Lo spettacolo ha attraversato un arco storico ampio: dalle villanelle barocche ai brani della Scuola Napoletana del Settecento, fino alla ricerca di Carlo D’Angiò, figura centrale nella rivalutazione del canto popolare campano.

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La sirena non è stata soltanto un’immagine evocativa: ha rappresentato il potere di una musica capace di richiamare l’ascoltatore alle proprie radici e di sottrarlo, almeno per una sera, alla frenesia quotidiana.

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La voce di Fiorenza Calogero

Al centro è rimasta Fiorenza Calogero, interprete dalla voce profonda e versatile, cresciuta artisticamente con Roberto De Simone e attiva da anni tra teatro, cinema e musica dal vivo. La sua lettura della canzone napoletana unisce tradizione, folk, world music e teatro musicale, senza trasformare il repertorio in un esercizio di conservazione. Le sue interpretazioni restituiscono alle parole e alle melodie una fisicità contemporanea, fatta di ironia, dolore e umanità.

Accanto a lei, Marcello Vitale - tra i più apprezzati chitarristi della chitarra battente e barocca - ha dato sostegno ritmico e colori sonori al racconto, rendendo la serata un dialogo intimo tra voce e strumento.

Una cultura da incontrare

La serata ha lasciato anche una domanda aperta: quanta cultura viene offerta ai cittadini senza essere pienamente colta? In un territorio ricco di eventi di qualità, spettacoli come questo rischiano talvolta di restare confinati a un pubblico ristretto.

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Eppure, quando artisti di questo livello portano in un teatro di città la storia della canzone napoletana, non offrono soltanto un concerto: restituiscono identità, memoria e senso di appartenenza. La sfida, per Torre Annunziata, è trasformare queste occasioni in un incontro condiviso, coinvolgendo scuole, associazioni e comunità.

Un richiamo che resta

Ieri sera la sirena ha cantato davvero a Torre Annunziata. Fiorenza Calogero e Marcello Vitale hanno dimostrato che la tradizione napoletana non è un archivio, ma una lingua viva, capace ancora di emozionare e di far pensare