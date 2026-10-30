"Ri-scattiAmo le nostre città", il nuovo concorso bandito dall'Archeoclub di Torre Annunziata

Archeoclub d’Italia Mario Prosperi di Torre Annunziata ha lanciato Ri-scattiAmo le nostre città, un concorso per pittori, disegnatori e fotografi dedicato all’area vesuviana. L’iniziativa invita a esplorare Oplonti e comuni limitrofi per raccontare scorci, tradizioni e dettagli nascosti

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“Ri-scattiAmo le nostre città” è il titolo del nuovo concorso bandito dall’Archeoclub d’Italia “Mario Prosperi” di Torre Annunziata.

L’iniziativa, rivolta a tutti gli appassionati all’arte del dipingere, disegnare, fotografare, è un invito ad un tour dell’area vesuviana, tra cui la città oplontina e i comuni limitrofi, alla ricerca di angoli nascosti, nuovi scorci panoramici, particolari ignoti e tradizioni da raccontare attraverso scatti fotografici, disegni o dipinti.

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Per partecipare, le opere dei concorrenti dovranno prima essere presentate a Palazzo Criscuolo in busta chiusa, per poi essere consegnate all’Archeoclub il giorno 26 novembre dalle ore 10.30 alle 12.30.

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In caso di impossibilità a raggiungere la sede del Comune, si potrà concordare una diversa modalità di consegna, entro e non oltre la data stabilita, contattando l’Archeoclub all’indirizzo [email protected] o tramite whatsapp ai numeri 3333078635 -3288329629.

Le fotografie presentate dovranno essere corredate da didascalia sul retro ed essere stampate su carta fotografica in formato A4.

I disegni e i dipinti, il cui titolo va apposto sul retro, dovranno essere realizzati con tecnica libera su cartoncino o tela. È presente, inoltre, una specifica per i disegni: saranno ammessi solo in formato A3 o A4.

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La partecipazione degli studenti degli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado potrà avvenire anche in gruppo.

Si richiede, inoltre, che ogni partecipante presenti una sola opera.

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Quelle pervenute saranno esibite a Palazzo Criscuolo il giorno martedì 15 dicembre durante la serata di inaugurazione della mostra. Le opere resteranno esposte fino a venerdì 8 gennaio, giorno della premiazione, oltre al quale non sarà possibile ritirare i premi.

I lavori saranno valutati sia dai visitatori, che potranno esprimere il loro voto durante la serata di inaugurazione della mostra, sia da una giuria tecnica.

Le fotografie, i disegni o dipinti premiati saranno pubblicati sui giornali locali.

In caso di impossibilità a partecipare alla serata di inaugurazione, sarà data la possibilità di votare in data mercoledì 23 dicembre dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Al termine del concorso, tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.

L’Archeoclub resta a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni.