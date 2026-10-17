TorreSette apre le porte alla letteratura: dal 18 ottobre la nuova rubrica "Un libro, una domenica"

Una nuova rubrica letteraria, un viaggio tra le pagine dei libri, un appuntamento con la bellezza della cultura dal titolo “Un libro, una domenica" curata dal sottoscritto approda da domenica su TorreSette.news.

Un libro non è mai soltanto un insieme di pagine. È una porta che si apre su mondi sconosciuti, una voce che ci raggiunge anche nel silenzio, uno specchio nel quale talvolta riconosciamo noi stessi. È un compagno discreto, capace di regalarci emozioni, accendere riflessioni, alimentare sogni e farci guardare la realtà con occhi nuovi.

Ogni appuntamento sarà un invito a rallentare, a riscoprire il valore delle parole e a concedersi il piacere di un incontro speciale con la cultura. Un ringraziamento sincero e particolare va al direttore di TorreSette News, Antonio Gagliardi, per l'attenzione e lo spazio dedicati a questa iniziativa culturale.

Sostenere una rubrica letteraria significa credere nel valore della cultura, riconoscere l'importanza della lettura e offrire ai lettori un'opportunità in più per avvicinarsi al mondo dei libri.

Grazie, dunque, al giornale per aver accolto questo mio appuntamento con la letteratura, che speriamo possa diventare, domenica dopo domenica, uno spazio familiare e atteso da tanti lettori.

Il viaggio è appena cominciato. Ci ritroveremo già domani, domenica 18 ottobre.