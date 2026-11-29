Tradizione napoletana, risate e solidarietà con «Nu Bambeniello e tre San Giuseppe» . Sul palco la compagnia teatrale di Torre Annunziata diretta da Leopoldo Speranza.

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Due serate all'insegna della grande commedia napoletana, della risata e del cuore. Al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia, la Compagnia teatrale Oplontis celebra la magia del palcoscenico e trasforma il divertimento in un gesto concreto di solidarietà a favore dell'AIRC.

Ci sono spettacoli che fanno ridere, spettacoli che emozionano e spettacoli che, una volta calato il sipario, lasciano qualcosa di speciale nel cuore del pubblico. Poi ci sono quelli capaci di fare tutto questo insieme, risvegliando il fascino intramontabile della tradizione teatrale napoletana.

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È proprio questo lo spirito che accompagna «Nu Bambeniello e tre San Giuseppe», la brillante commedia in due atti di Gaetano Di Maio e Nino Masiello, che la Compagnia teatrale Oplontis di Torre Annunziata porterà in scena al Teatro Supercinema di Castellammare di Stabia.

Due serate nel segno della tradizione napoletana

L'appuntamento è per sabato 5 dicembre alle ore 20:30 e domenica 6 dicembre alle ore 19:30: due occasioni speciali per lasciarsi conquistare da un teatro che parla alla gente, che affonda le proprie radici nella cultura popolare e che continua, generazione dopo generazione, a regalare emozioni autentiche.

La commedia napoletana, con la sua irresistibile capacità di raccontare vizi, virtù, contraddizioni e piccole grandi vicende della vita quotidiana, è un patrimonio culturale che non smette mai di sorprenderci.

Tra situazioni esilaranti, intrecci vivaci e quella sottile ironia che appartiene all'anima di Napoli, «Nu Bambeniello e tre San Giuseppe» promette di coinvolgere il pubblico in un'esperienza teatrale all'insegna del buonumore e della genuinità.

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La regia e il cast dello spettacolo

A guidare questo viaggio sul palcoscenico sarà la sapiente regia di Leopoldo Speranza, presente anche nel cast, mentre la scenografia è affidata alla cura di Massimo Malavolta, chiamato a dare forma e atmosfera alla dimensione scenica dello spettacolo.

Un gruppo di interpreti affiatati e apprezzati dal pubblico del territorio darà vita alla rappresentazione: Stefania Lamberti, Leopoldo Speranza, Federica Caligiuri, Peppe Forcella, Mario Scarpa, Mimmo Anastasio, Loretana Manna, Mariarosaria Pellino, Roberto Nolano, Agostino Di Maio, Giovanni Farnese, Alessandra Caligiuri, Antonino Esposito e Stefano Tortorella.

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Un cast numeroso, pronto a mettere talento, passione ed entusiasmo al servizio di una storia che promette di conquistare gli spettatori.

Il teatro a sostegno della ricerca sul cancro

Ma c'è un motivo in più per non mancare a questo appuntamento: il teatro, questa volta, si fa anche portavoce di solidarietà. L'iniziativa è infatti organizzata a favore dell'AIRC, a sostegno della ricerca sul cancro.

Una finalità nobile che arricchisce ulteriormente il valore della manifestazione, dimostrando come la cultura possa diventare uno straordinario strumento di partecipazione e vicinanza.

La Compagnia Oplontis ci ricorda che il teatro non è soltanto un palcoscenico sul quale si raccontano storie: è un luogo d'incontro, una casa di emozioni, uno spazio in cui una comunità ritrova la propria identità e riscopre il piacere di stare insieme.

Il consiglio è semplice: non lasciatevi raccontare questa storia, venite a viverla! Perché una bella risata fa bene all'anima, ma quando può contribuire anche a sostenere la ricerca, diventa qualcosa di ancora più prezioso.