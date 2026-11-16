Se domani non torno, la storia di Giulia Cecchettin arriva al cinema

Dal dolore per la perdita di Giulia nasce un messaggio di speranza e un impegno collettivo per educare al rispetto e contrastare la violenza

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A poche settimane dal 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, esce nelle sale “Se domani non torno”.

Il film diretto dalla regista Paola Randi e prodotto da Notorious Pictures in collaborazione con la Fondazione Giulia Cecchettin e Sky Italia, racconta la vicenda del femminicidio della 22enne, avvenuto l'11 novembre 2023.

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Se domani non torno: raccontare Giulia per cambiare il futuro

La pellicola trae ispirazione dal libro Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia, scritto da Gino Cecchettin, padre della vittima, insieme allo scrittore Marco Franzoso. Il film ripercorre, con grande sensibilità e rispetto, i giorni segnati dalla preoccupazione e dall'angoscia, seguiti alla scomparsa della giovane fino al drammatico epilogo della notizia del ritrovamento del suo corpo.

Giulia viveva a Vigonovo, in provincia di Venezia, insieme al padre Gino, alla sorella maggiore Elena e al fratello minore Davide. Studentessa di Ingegneria biomedica all'Università di Padova, era ormai prossima a coronare il proprio percorso universitario: Il 16 novembre, infatti, avrebbe dovuto discutere la sua tesi di laurea, ma quel traguardo, tanto atteso e pienamente meritato dopo 4 anni di studi, Giulia non lo raggiungerà mai. Il futuro della ventiduenne, ricco di progetti, sogni e possibilità, le viene strappato troppo presto da chi avrebbe voluto tenerla un passo indietro. Nella notte tra l'11 e il 12 novembre, infatti, la sua vita viene spezzata per mano dell'ex fidanzato, Filippo Turetta.

Tuttavia la pellicola non si limita a raccontare la triste vicenda ma diventa anche una testimonianza. Il racconto, infatti, parte da quel tragico sabato per poi passare alla notizia della scomparsa e del ritrovamento del corpo senza mai spettacolarizzare il dolore. Nel film non ci sono scene violente e il nome dell’assassino non viene mai pronunciato. L’obiettivo della regista, dunque, si concentra sul raccontare come la famiglia di Giulia abbia trasformato un lutto privato in un impegno collettivo contro il femminicidio e la cultura patriarcale. Il fine ultimo è trasformare un dolore privato in un grido unanime, capace di farsi portavoce di un impegno concreto per il cambiamento, affinché episodi simili non si verifichino più.

Il primo passo verso una svolta è avvenuto un anno dopo la tragica vicenda, a novembre 2024, quando Gino Cecchettin dà vita insieme ai figli Elena e Davide alla Fondazione Giulia Cecchettin ETS. Attiva su tutto il territorio nazionale, l’ente opera principalmente attraverso tre ambiti: la prevenzione e l'educazione, promuovendo percorsi formativi nelle scuole e nelle università, la sensibilizzazione culturale, attraverso campagne ed eventi volti a diffondere una cultura del rispetto e, infine, il sostegno alle donne vittime di violenza, collaborando con i Centri Antiviolenza e promuovendo progetti per favorirne l'autonomia e il reinserimento lavorativo.

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L’impatto culturale del film

La pellicola, che nel momento in cui scriviamo ha registrato quasi 300 mila presenze in circa 570 sale con più di 100 mila studenti tra gli spettatori, ha avuto l’effetto di far aumentare esponenzialmente le segnalazioni al Centro Antiviolenza.

Un risultato importante, merito anche dell’impegno per la causa da parte di Gino Cecchettin e la sua famiglia.

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“Il dolore porta inevitabilmente all’isolamento. Ma dopo quello che è successo non avrei potuto vivere con un altro rimorso: quello di non aver lasciato un messaggio ai giovani di oggi. L’obiettivo del film è quello di utilizzare un nuovo mezzo dopo la scrittura per continuare a denunciare e sensibilizzare i giovani di oggi sul tema del femminicidio”. Con queste parole Gino Cecchettin, ospite della trasmissione Che tempo che fa il 25 ottobre scorso insieme all'attore Filippo Timi, che lo interpreta nella pellicola, ha spiegato il significato e l'obiettivo del film.

“Quando perdi una figlia da padre vorresti solo una cosa: farla rivivere - prosegue Cecchettin -. Non potendolo fare materialmente, non mi resta che continuare a raccontarla, per restituire un messaggio di pace con lo stesso altruismo che la contraddistingueva.

Una missione è quando vai oltre il dolore per qualcosa di superiore al dolore stesso, raccontare il mio vissuto ai ragazzi nelle scuole mi riempie di gioia e il film penso che mi possa aiutare in questa opera di cambiamento culturale”.

La pellicola, dunque, non è solo un racconto di una vicenda tragica ma fa anche da cassa di risonanza del grande problema generazionale che, purtroppo, caratterizza la nostra realtà: il patriarcato e la drammatica piaga del femminicidio.

L’omicidio di Giulia è un delitto di potere

“Turetta viene spesso definito come mostro, invece mostro non è. Un mostro è un’eccezione, una persona esterna alla società, una persona della quale la società non deve prendersi la responsabilità. E invece la responsabilità c’è. I «mostri» non sono malati, sono figli sani del patriarcato, della cultura dello stupro”. Queste le parole di Elena Cecchettin in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il 20 Novembre 2023, nel commentare il tragico epilogo della storia di sua sorella Giulia.

Giulia, infatti, era una ragazza come tante, amava Jane Austen, uscire con le amiche, fare a metà con la pallina del gelato con la sua mamma. Ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita alla ricerca del vestito adatto per la discussione della sua tesi ed è proprio questo che spaventa: Giulia non sapeva che quella tesi non l’avrebbe mai discussa. Era ignara di star uscendo con il suo assassino, Giulia si fidava ma l’errore non è suo. Il problema è che, in fondo, siamo tutte un po’ Giulia. Lo siamo quando chiediamo a un’amica di restare al telefono con noi mentre percorriamo da sole un tratto di strada, quando condividiamo la nostra posizione per sentirci più al sicuro, quando rinunciamo a indossare determinati vestiti per evitare sguardi indiscreti sui mezzi pubblici, quando camminiamo per strada e siamo costrette a subire commenti indesiderati e molestie verbali, comunemente definite catcalling. E l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Ciò che più spaventa è la normalità con cui queste “precauzioni” sono ormai entrate a far parte della quotidianità femminile.

Noi donne, infatti, veniamo educate fin dall'infanzia a prestare attenzione, a non dare troppa confidenza, a evitare determinate situazioni e, soprattutto, a proteggerci. Questa costante educazione alla paura rischia, tuttavia, di alimentare una narrazione distorta, secondo cui una parte della responsabilità dei femminicidi ricadrebbe anche sulle vittime: perché non hanno riconosciuto i segnali, perché sono state ingenue, perché si sono fidate. Ma la responsabilità non è mai di chi subisce la violenza: è di chi la commette e di una cultura che continua a giustificarla, minimizzarla o ignorarla.

È proprio per questo che l'educazione affettiva e sessuale dovrebbe trovare spazio fin dai primi anni del percorso scolastico. Non si tratta soltanto di fornire informazioni, ma di educare ragazze e ragazzi al rispetto reciproco, alla consapevolezza dei propri sentimenti, al riconoscimento dei confini altrui e all'accettazione della libertà dell'altro, indipendentemente dal genere. Perché contrastare la violenza di genere non significa insegnare alle donne a difendersi meglio, ma educare la società tutta, affinché nessuna donna debba più vivere nella paura.