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Torre Annunziata, in Basilica il libro di Attilio Pepe sulla contessa de Fusco

Bernardo Esposito Torre Annunziata · 2 min di lettura
Torre Annunziata, in Basilica il libro di Attilio Pepe sulla contessa de Fusco

Un incontro dedicato alla donna che affiancò Bartolo Longo nella fondazione del Santuario di Pompei e nelle sue opere di carità.

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La splendida e solenne cornice della Basilica di Santa Maria della Neve a Torre Annunziata si appresta ad accogliere un appuntamento culturale e spirituale di altissimo profilo, capace di intrecciare la storia del territorio, la memoria devozionale e la riscoperta di una figura femminile di straordinario rilievo per l'intera comunità vesuviana.

La figura della contessa Marianna Farnararo de Fusco

Domenica 15 novembre, alle ore 19:30, la cittadina oplontina ospiterà la presentazione del libro “Una vita da santa” di Attilio Pepe, con la prefazione di Lino Zaccaria.

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Al centro dell'opera vi è la figura luminosa e intensa della contessa Marianna Farnararo de Fusco, ricordata non solo per il suo nobile lignaggio, ma soprattutto per essere stata la compagna e l'insostituibile collaboratrice di Bartolo Longo nella titanica realizzazione delle grandi opere di carità e nella fondazione del Santuario di Pompei.

Il programma della serata e gli interventi

L'evento si preannuncia particolarmente ricco di contributi autorevoli e momenti di profonda riflessione.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali affidati a don Paolino Franzese, parroco della Basilica, e alla dott.ssa Enza Calabrese, presidente della Today Pro Loco Pompei.

Seguirà l'introduzione della dott.ssa Anna Vitiello, ambasciatrice dell'Associazione “Costruiamo Gentilezza” e referente Campania Mitis, la quale offrirà una chiave di lettura incentrata sui valori umani e sociali trasmessi dall'esempio della contessa.

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Il cuore dell'incontro vivrà nel dialogo con l'autore, condotto dal prof. Vincenzo Marasco, profondo conoscitore delle tradizioni, della storia e delle radici identitarie del territorio.

Un libro per riscoprire i valori della fede e della solidarietà

Questo libro rappresenta un'occasione preziosa e imperdibile per accostarsi alla biografia di una donna che ha saputo lasciare un'impronta indelebile nel tessuto sociale e spirituale della nostra terra, offrendo alle nuove generazioni un modello luminoso di dedizione, fede e amore operoso per il prossimo.

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