Torre Annunziata, in Basilica il libro di Attilio Pepe sulla contessa de Fusco

Pubblicità

La splendida e solenne cornice della Basilica di Santa Maria della Neve a Torre Annunziata si appresta ad accogliere un appuntamento culturale e spirituale di altissimo profilo, capace di intrecciare la storia del territorio, la memoria devozionale e la riscoperta di una figura femminile di straordinario rilievo per l'intera comunità vesuviana.

La figura della contessa Marianna Farnararo de Fusco

Domenica 15 novembre, alle ore 19:30, la cittadina oplontina ospiterà la presentazione del libro “Una vita da santa” di Attilio Pepe, con la prefazione di Lino Zaccaria.

Pubblicità

Pubblicità

Al centro dell'opera vi è la figura luminosa e intensa della contessa Marianna Farnararo de Fusco, ricordata non solo per il suo nobile lignaggio, ma soprattutto per essere stata la compagna e l'insostituibile collaboratrice di Bartolo Longo nella titanica realizzazione delle grandi opere di carità e nella fondazione del Santuario di Pompei.

Il programma della serata e gli interventi

L'evento si preannuncia particolarmente ricco di contributi autorevoli e momenti di profonda riflessione.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali affidati a don Paolino Franzese, parroco della Basilica, e alla dott.ssa Enza Calabrese, presidente della Today Pro Loco Pompei.

Seguirà l'introduzione della dott.ssa Anna Vitiello, ambasciatrice dell'Associazione “Costruiamo Gentilezza” e referente Campania Mitis, la quale offrirà una chiave di lettura incentrata sui valori umani e sociali trasmessi dall'esempio della contessa.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Il cuore dell'incontro vivrà nel dialogo con l'autore, condotto dal prof. Vincenzo Marasco, profondo conoscitore delle tradizioni, della storia e delle radici identitarie del territorio.

Un libro per riscoprire i valori della fede e della solidarietà

Questo libro rappresenta un'occasione preziosa e imperdibile per accostarsi alla biografia di una donna che ha saputo lasciare un'impronta indelebile nel tessuto sociale e spirituale della nostra terra, offrendo alle nuove generazioni un modello luminoso di dedizione, fede e amore operoso per il prossimo.