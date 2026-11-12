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Torre del Greco, Sport Club Oplonti: stagione teatrale con sette spettacoli in cartellone
Il cartellone attraversa comicità, classici e dramma sociale e si chiude con «Scrigno d'amore».
Lo Sport Club Oplonti di Torre del Greco si appresta a inaugurare la nuova programmazione teatrale 2026/2027, un cartellone che affonda le sue radici nell’identità territoriale per aprirsi con coraggio e sensibilità al grande respiro dell'arte scenica.
Non si tratta di una semplice rassegna di intrattenimento, ma di un vero e proprio presidio culturale: un baluardo eretto in un territorio tanto affascinante quanto complesso, dove il fermento artistico è a dir poco vulcanico.
Sette spettacoli tra comicità, classici e dramma sociale
Sette spettacoli in abbonamento offrono un mosaico variegato che spazia dalla comicità intelligente al dramma sociale, passando per la rilettura dei classici e la drammaturgia contemporanea.
L'apertura (22 novembre): spazio alla compagnia 'A fenest da' Torre con il brillante “The Family Show”, un modo per inaugurare la stagione all'insegna della comicità e della condivisione.
Il calore delle feste (20 dicembre): il collettivo Senzarteneparte scalderà le festività natalizie portando in scena l'intramontabile “Un canto di Natale”.
L'introspezione (17 gennaio): Giuseppe Russo presenta “Modiano”, un appuntamento che promette profonde riflessioni introspettive.Le notizie di Torre del Greco in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
La voce dell'anima (14 febbraio): nel giorno degli innamorati, Cinzia Annunziata firmerà le sue “Piccole tragedie minimali”, un'analisi lucida e poetica delle dinamiche relazionali e dei piccoli-grandi dolori quotidiani.
L'ironia domestica (7 marzo): la Compagnia delle Torri divertirà il pubblico con “Casa e... Chiesa”, specchio fedele e dissacrante delle nostre abitudini.
La cronaca e la memoria (14 marzo): la compagnia Medea porterà sul palco “O fatto 'e cronaca”, offrendo uno spaccato di teatro-verità che affonda le mani nella carne viva della tradizione partenopea.
Il gran finale (4 aprile): a chiudere la rassegna saranno Rodolfo Medina e Caterina Pontrandolfo con il raffinato “Scrigno d'amore”, suggellando la stagione con il sigillo della grande passione artistica.
Il teatro come spazio di crescita collettiva
Fare cultura significa offrire un'alternativa, accendere una miccia di bellezza che non distrugge ma illumina.
Partecipare agli eventi significa non solo premiare il coraggio di chi fa cultura, ma riappropriarsi di uno spazio di crescita collettiva.
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