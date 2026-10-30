Torre Annunziata, oltre 100 studenti raccontano il territorio attraverso otto cortometraggi

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Il territorio raccontato attraverso gli occhi dei giovani, tra storia, sport, associazionismo e impegno sociale. Sono stati gli studenti di due istituti scolastici di Torre Annunziata i protagonisti dell’evento conclusivo di “Campania Host to Host”, il progetto di educazione digitale tra generazioni promosso da FITA Campania, insieme a FITA Napoli e FITA Salerno, in collaborazione con l’associazione Naïf.

Nella Sala Nike del Cinema Teatro Nexus, oltre cento ragazzi hanno presentato otto cortometraggi realizzati durante l’anno scolastico 2025/2026, frutto di un percorso che li ha portati a conoscere e raccontare alcune delle realtà associative più significative del territorio.

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Scuola e associazioni insieme per valorizzare Torre Annunziata

Il progetto ha coinvolto otto classi del Liceo Artistico Statale “Giorgio de Chirico” e dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Marconi”, per un totale di oltre cento studenti. Altrettanti saranno coinvolti nel corso dell’attuale anno scolastico.

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Ogni classe ha realizzato un video dedicato alla valorizzazione del territorio, collaborando con una realtà associativa locale. Tra le organizzazioni coinvolte figurano il Savoia, Legambiente, A.I.A., Archeoclub, Pro Loco Oplonti Marina del Sole, Eirene e la Fondazione Don Bosco.

Le associazioni hanno partecipato in forme differenti: alcune sono diventate protagoniste dei racconti audiovisivi, altre hanno collaborato direttamente alla realizzazione dei lavori o incontrato gli studenti per condividere esperienze e conoscenze.

I ragazzi protagonisti dalla progettazione al montaggio dei video

L’aspetto più significativo dell’iniziativa non è stato soltanto il risultato finale, ma soprattutto il percorso formativo.

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Affiancati da formatori, tutor e rappresentanti delle associazioni, gli studenti hanno imparato a progettare, girare e montare un video, confrontandosi con le difficoltà e le responsabilità di un lavoro collettivo.

Dalla distribuzione dei compiti alle decisioni condivise, fino al rispetto delle scadenze, i ragazzi hanno sperimentato concretamente l’importanza della collaborazione. Un’esperienza che ha consentito loro di acquisire competenze digitali e comunicative, ma anche di approfondire la conoscenza della propria città.

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La proiezione degli otto cortometraggi al Cinema Nexus

Nel corso della manifestazione conclusiva, gli otto video sono stati proiettati davanti al pubblico e presentati da piccoli gruppi di studenti, affiancati dai rappresentanti delle associazioni coinvolte.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Lucio D’Avino, presidente del settore giovanile e della scuola calcio del Savoia, insieme al calciatore Dani Muñoz; Elisa Esposito per l’Archeoclub; Gianluca Mertino, Michele Esposito e Matteo De Nicola per l’associazione A.I.A.; Rino Balzano per la Fondazione Don Bosco.

Dopo la presentazione del progetto, sono intervenuti per i saluti istituzionali Vincenzo Ascione, presidente di FITA Campania, Silvia Iovene, referente del progetto per il liceo de Chirico, Imma Di Maio, referente del progetto per il Marconi, la dirigente scolastica dell’I.I.S. “G. Marconi” Agata Esposito e il consigliere regionale Ciro Buonaiuto.

Ascione: «I giovani non devono porsi limiti»

A sottolineare il valore educativo dell’iniziativa è stato il presidente di FITA Campania, Vincenzo Ascione.

«La manifestazione di oggi ha permesso ai ragazzi di presentare il lavoro che essi stessi hanno realizzato sin dall’ideazione fino alla produzione – ha dichiarato –. Questi corti non sono solo opere audiovisive, ma ci fanno conoscere la forza e la capacità che questi ragazzi, quando stimolati, sanno mettere in campo».

Ascione ha quindi rivolto un incoraggiamento agli studenti: «A loro auguro di aprire gli orizzonti e non fermarsi a quello che li circonda, mettendo passione in tutto ciò che amano fare, dallo sport alle discipline artistiche. Non devono porsi limiti: solo questo può rendere la loro vita un capolavoro».

Il progetto “Campania Host to Host” proseguirà anche nell’anno scolastico in corso, offrendo a nuovi studenti l’opportunità di raccontare Torre Annunziata attraverso il linguaggio audiovisivo.