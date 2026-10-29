Torre Annunziata, Fiorenza Calogero e Marcello Vitale ne “Il canto della Sirena”

Venerdì 30 ottobre secondo appuntamento della “Rassegna San Francesco del Teatro e delle Arti”

Il programma della III edizione della “Rassegna del Teatro e delle Arti – Premio Antonio Caso” quest’anno si arricchisce di grandi ospiti: i primi della sezione musicale saranno Fiorenza Calogero e Marcello Vitale con lo spettacolo “Il canto della Sirena”.

E’ un excursus nel vastissimo repertorio della musica partenopea, partendo dalle “villanelle” barocche, passando attraverso alcuni capolavori della Scuola Napoletana del Settecento e per giungere, infine, alla produzione di Carlo D'Angiò, musicista-ricercatore fondatore, tra gli altri, dei gruppi La Nuova Compagnia di Canto Popolare e Musicanova.

«La figura della Sirena, nel mito di Napoli” – spiega Fiorenza Calogero - è il simbolo di un canto che incanta e ti richiama dal profondo. È la stessa forza che ritroviamo oggi nella musica vera: quella che ci scuote, ci emoziona e ci strappa per un'ora dalla frenesia di tutti i giorni»,

Ad accompagnare la “nostra sirena” sarà lo straordinario Marcello Vitale, uno dei chitarristi, compositori e ricercatori musicali italiani più importanti e riconosciuti a livello internazionale nell'ambito della chitarra battente e di quella barocca. Virtuoso dello strumento, ha saputo rinnovarne profondamente il linguaggio, emancipandolo dalla sola funzione di accompagnamento folkloristico per elevarlo a strumento solista e da concerto capace di spaziare tra la musica antica, la tradizione popolare e la contaminazione colta.

La sua discografia vanta pubblicazioni solistiche e lavori di riferimento per la riscoperta della chitarra battente tra cui “Taranta Power”, con Eugenio Bennato, e “Chitarra Battente” album solista cardine, in cui l'artista mette in luce le straordinarie risorse timbriche ed espressive della chitarra a dieci corde. L’appuntamento con la tradizione e la cultura è fissato per venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21:00 al Teatro San Francesco di Torre Annunziata.

Info 3803650328



