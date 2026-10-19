Torre Annunziata, alla Libreria Libertà l'incontro «Torre racconta» con Vincenzo Marasco e Salvatore Cardone

In occasione della festa patronale del 22 ottobre, la Libreria Libertà, in collaborazione con il Centro Studi Storici «Nicolò d'Alagno», ha organizzato per mercoledì 21 ottobre, alle ore 18.30, nella sua sede, in corso Vittorio Emanuele a Torre Annunziata, un'iniziativa dal titolo «Torre racconta».

Sarà un incontro con due scrittori e storici locali, Vincenzo Marasco e Salvatore Cardone, entrambi giornalisti di TorreSette. Attraverso la presentazione dei loro libri, faranno conoscere episodi e personaggi importanti della storia di Torre Annunziata.

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Vincenzo Marasco e le sue pubblicazioni sulla storia cittadina

Vincenzo Marasco, maresciallo della Marina e presidente del Centro Studi «d'Alagno», ha scritto finora oltre una ventina di pubblicazioni, di cui circa una decina da solo e le rimanenti in collaborazione con altri autori, in particolare con Antonio Papa e Lucia Muoio.

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Da «Torre Annunziata nella cartografia antica» a «I Lumi di Torre», dai due volumi «51 episodi storico-giornalistici su Torre Annunziata» ad altrettanti libri su «Vita, opere ed azioni di 22 figli illustri di Torre Annunziata».

E su diversi altri argomenti, dallo scoppio dei carri del 21 gennaio 1946 a Maria la sposa, dalla nascita della «Turris Annunciatae» alla «Torre dell'Annunciata del '700», oltre a monografie su Mario Guarriera, Francesco Marasca, Luigi Balzano e Francesco Alessandrella.

Salvatore Cardone, dalle famiglie storiche ai personaggi illustri

Salvatore Cardone, docente di francese e giornalista di TorreSette, ha incentrato i suoi studi su personaggi famosi della nostra città.

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Dal primo libro «La vera storia di Francesca e Domenico Orsini», celebre famiglia di pastai torresi, progenitori della scrittrice Maria Orsini, che ne ha raccontato la storia romanzata nel suo libro «Francesca e Nunziata».

Al secondo libro «Pasta, amore e fantasia. Le origini della famiglia De Laurentiis», in cui ne traccia la storia familiare da Torella dei Lombardi, dove è nato Aurelio De Laurentiis, padre dei tre produttori cinematografici torresi Luigi, Dino e Alfredo, a Torre Annunziata, Roma e negli Stati Uniti.

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Inoltre, il professor Cardone è coautore, con Vincenzo Marasco e Antonio Papa, del libro «Voiello. Una famiglia di Torre Annunziata pioniera ed eccellenza dell'arte bianca italiana».

Il romanzo «Capo Oncino» e i video dedicati alle strade di Torre Annunziata

Infine, si è cimentato anche nella scrittura di un romanzo: «Capo Oncino, la spiaggia dell'amore e il mare del paradiso», in cui racconta la storia di Torre Annunziata dalla fine del Settecento ai nostri tempi, attraverso quella della sua famiglia di umili pastai da cinque generazioni e quella di tanti personaggi famosi che hanno dato lustro alla nostra città.

Cardone ha realizzato anche dodici video su personaggi ai quali sono intitolate strade di Torre Annunziata, visibili sul sito della Pro Loco Oplonti.

Una serata dedicata alla cultura e alla memoria della città

Quindi, una serata da non perdere, all'insegna della cultura, della storia cittadina e delle celebrità che ci hanno reso onore in Italia e nel mondo.

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