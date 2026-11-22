Il libro recente di Augias acquista ora un nuovo valore: racconta un modo di avvicinare il pubblico alla complessità attraverso storia, libri e confronto.

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Corrado Augias non aveva bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare, né di esibire la propria cultura per dimostrarne il valore. Gli bastavano una domanda ben posta, una pagina di storia, una citazione restituita al suo contesto, il garbo di una conversazione nella quale il sapere non diventava mai una forma di superiorità.

Corrado Augias è stato soprattutto un educatore dello sguardo: uno di quegli intellettuali capaci di accompagnare il pubblico dentro la complessità senza sottrargli la fatica, e dunque anche il piacere, di pensare.

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Mentre i lettori ne piangono la scomparsa, un suo libro recente acquista un valore che forse neppure i suoi autori avrebbero potuto immaginare: L'uomo che inventò la politica. Inchiesta su Machiavelli, scritto a quattro mani con la figlia Natalia.

Un padre e una figlia alla scoperta di Machiavelli

Due generazioni si incontrano intorno a una delle figure più decisive e controverse della storia del pensiero occidentale. Un padre e una figlia, due sensibilità, due sguardi sul mondo, un'unica passione: interrogare la politica per provare a capire il presente.

E proprio questo dialogo, oggi, commuove in modo particolare.

Niccolò Machiavelli è stato spesso raccontato attraverso una caricatura: il teorico dell'inganno, l'apologeta della spregiudicatezza, il consigliere di un potere disposto a tutto pur di conservarsi. Una semplificazione che ha attraversato i secoli, imprigionando il suo pensiero dentro un'etichetta scolastica e morale.

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Corrado e Natalia Augias scelgono invece di restituirgli la sua autentica complessità. Il loro Machiavelli è un uomo laico, ironico, antifeudale e antipapale, profondamente immerso nelle contraddizioni del proprio tempo. Un osservatore disincantato della natura umana, ma anche un pensatore animato da una passione civile che non si lascia cancellare dalle sconfitte personali.

È il Machiavelli che conosce la durezza del potere, ma soprattutto sa riconoscere quanto sia fragile la libertà quando le istituzioni si indeboliscono e gli interessi particolari prevalgono sul bene comune.

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L'attualità del pensiero machiavelliano

La sua lezione non viene relegata al Cinquecento. Al contrario, viene portata nel cuore delle inquietudini contemporanee.

I populismi, i sovranismi, le tentazioni autoritarie, la fragilità dell'Unione Europea, la crisi del diritto internazionale e il ritorno della forza come strumento privilegiato delle relazioni tra Stati diventano altrettanti terreni sui quali verificare l'attualità del pensiero machiavelliano.

Machiavelli non offre consolazioni. Non promette che la politica possa essere un luogo incontaminato, né che la bontà delle intenzioni sia sufficiente a garantire la bontà dei risultati.

Invita piuttosto a guardare la realtà senza illusioni, distinguendo ciò che si desidera da ciò che effettivamente accade.

È una lezione scomoda, ma necessaria. Specialmente in un'epoca nella quale la comunicazione politica sembra spesso aver sostituito il pensiero, gli slogan il ragionamento e la propaganda la ricerca della verità.

Le pagine rimangono: il valore del dialogo tra generazioni

Le pagine rimangono. Rimane la voce di un padre che discute con la figlia di politica, di storia, di uomini e di potere. Rimane il piacere di un confronto nel quale l'esperienza non pretende di mettere a tacere la giovinezza e la giovinezza non rinuncia a interrogare l'esperienza.

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In un tempo che sembra aver smarrito il gusto dell'ascolto, questa forma di dialogo diventa essa stessa una lezione.

Corrado Augias, il divulgatore che ha restituito dignità alla conversazione

Per decenni Corrado Augias ha accompagnato gli italiani in un viaggio attraverso la storia, la letteratura, la musica, la filosofia e le grandi questioni della società.

La sua presenza televisiva aveva qualcosa di inconsueto. In un mezzo spesso dominato dalla fretta, dalle interruzioni e dalla contrapposizione, Augias aveva restituito dignità alla conversazione.

Sapeva aspettare una risposta, ascoltare un ragionamento, accompagnare un ospite lungo il percorso di un'idea.

Era un divulgatore nel senso più nobile del termine: non semplificava il mondo, lo rendeva accessibile.

Non pretendeva di possedere tutte le verità, ma mostrava quanto fosse importante cercarle attraverso i libri, i documenti, la memoria e il confronto.

La sua cultura era vasta, ma non esibita. Il suo stile era riconoscibile per quella misura che oggi appare quasi una forma di resistenza: la gentilezza senza arrendevolezza, l'ironia senza cinismo, la fermezza senza aggressività.