Alessandro D'Avenia, “Dove finiscono gli anni”: il viaggio nell'adolescenza tra mistero, amicizia e scoperta di sé

Pubblicità

Continua l'appuntamento con la rubrica: "Una domenica, un libro". In queso articolo parleremo del romanzo di Alessandro D'Avenia dal titolo "dove finiscono gli anni". Buona lettura.

Tra le pareti calde di una classe del liceo, nei corridoi che profumano di gesso e giovinezza, si consuma il tempo incantato e spaventoso dell’adolescenza. Quell'età in cui ogni giorno ha il peso di un’era glaciale e la grazia di una prima volta. È proprio dentro questa stagione della vita sospesa e febbrile che si posa lo sguardo mai banale di Alessandro D’Avenia con il suo romanzo, “Dove finiscono gli anni”.

Pubblicità

Pubblicità

Un mistero tra i banchi di scuola negli anni ’90

La storia ci riporta dritti nel cuore pulsante degli anni ’90. Il protagonista è Leone Pardi, diciassette anni e il quarto anno di liceo da attraversare come un territorio ancora senza mappa. A rompere la routine e a fare da detonatore all’intreccio è una frase incisa, quasi per scommessa o per gridare un’assenza, sulle pareti di un bagno scolastico. Una scritta enigmatica che spinge Leone a improvvisarsi detective per ricostruire il destino di una compagna di scuola scomparsa dai radar della quotidianità.

L’indagine diventa un viaggio alla scoperta di sé

Ma la bellezza di questo romanzo di formazione non risiede solo nell’enigma. L'indagine, condotta al fianco di un affiatato ed eterogeneo gruppo di amici, si trasforma ben presto nel pretesto per il giallo più complesso di tutti: la scoperta della propria identità. Tra primi innamoramenti, sguardi catturati al volo, incertezze e scoperte folgoranti, ogni indizio trovato sul campo diventa uno specchio in cui guardarsi dentro.

Adolescenza ed età adulta: dove finisce la giovinezza?

D’Avenia orchestra una riflessione profonda e poetica mettendo a duro confronto due mondi: l’inquietudine feconda dell’adolescenza, un mare aperto di infinite possibilità, e il tempo lineare, rassicurante ma a tratti ripetitivo, dell’età adulta. Qual è il punto esatto in cui finiscono gli anni della giovinezza? Qual è la frontiera in cui ci si scopre diventati grandi?

Crescere senza perdere la parte più autentica di sé

Il romanzo non offre risposte confezionate, ma lancia un invito appassionato: crescere senza smarrirsi, diventare adulti senza tradire la parte più viva e vulnerabile di noi stessi, custodendo con cura quell’incendio di curiosità che solo i diciassette anni sanno accendere.

Una lettura avvolgente, che parla ai giovani di oggi con la giusta delicatezza e che regala a chi giovane lo è già stato una nostalgia buona, ricca di luce e di domande che meritano ancora di essere ascoltate.