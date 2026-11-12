Torre Annunziata, la compagnia L'Eclettica presenta “Quelle anime dannate” al Teatro San Francesco

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L’Eclettica sarà la prima compagnia in concorso nella sezione “teatro” della terza “Rassegna San Francesco del Teatro e delle Arti Premio Antonio Caso”. La kermesse è promossa dall’Associazione “La Filodrammatica San Francesco” di concerto con Don Paolino Franzese, parroco-rettore della Basilica Ave Gratia Plena e amministratore parrocchiale di San Francesco di Paola a Torre Annunziata.

Il team artistico “L’Eclettica” nasce nel 2008 grazie ad alcuni attori provenienti dall’accademia del “Teatro Totò” di Napoli, desiderosi di mettere in scena opere inedite scritte dagli autori che fanno parte della compagnia stessa. Nei loro testi si percepisce la volontà di rompere gli schemi allo scopo di tentare di offrire allo spettatore l’allestimento di un’opera innovativa per linguaggio, rappresentazione scenica e temi proposti. Da qui l’opportunità di poter spaziare nei diversi generi teatrali: dal dramma alla commedia brillante, passando per il musical, in una dimensione dalle suggestioni cinematografiche.

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Venerdì 13 novembre 20026, alle ore 20.30, gli attori de “L’Eclettica” diretti da Giuseppe Salatiello, metteranno in scena per il pubblico del San Francesco una commedia che sta riscuotendo grande successo fregiandosi di diversi riconoscimenti: “Quelle anime dannate”. Un testo per il quale l’autore e regista si è ispirato ad alcuni classici della letteratura, tra cui Dieci piccoli indiani, Giro di vite, Shining, cercando di mantenere tuttavia una visione anche tradizionale del teatro Napoletano.

Come lo stesso Salatiello ha sottolineato “il desiderio è quello di poter raccontare una storia che sia capace di appassionare e divertire gli spettatori, ma senza dar loro nulla di scontato o prevedibile. Una storia fruibile e allo stesso tempo spiazzante, ma soprattutto l’obiettivo è che la rappresentazione non si faccia dimenticare una volta chiuso il sipario”. E così tra ombre spettrali, sparizioni misteriose, comicità e divertimento, thriller e horror si mischiano in una trama dove i coraggiosi non si avventurano.