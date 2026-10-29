Torre Annunziata oltre gli scavi di Oplontis, una guida per scoprire la città

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Ville romane, chiese, quartieri storici e leggende in 28 pagine, con un QR code che porta alla mappa digitale che sarà distribuita gratuitamente ai visitatori del sito archeologico di Oplontis.

L'area archeologica, infatti, patrimonio UNESCO, accoglie ogni giorno visitatori da tutto il mondo. Fino ad oggi, però, chi la visitava non trovava una pubblicazione che lo accompagnasse alla scoperta del resto della città.

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A colmare questa lacuna ha pensato dunque la Pro Loco Oplonti "Marina del Sole" APS, che ha realizzato la guida "Ecomuseo di Torre Annunziata – Guida ai luoghi identitari della città".

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Il volume, di 28 pagine, nasce nell’ambito del progetto Ecomuseo Oplontis Virens, un museo diffuso che valorizza luoghi, storie e persone attraverso l’esperienza diretta: camminando, osservando, ascoltando. Per ogni tappa propone una scheda storica e una serie di curiosità, con un linguaggio semplice e accessibile a tutti.

Il percorso comprende:

Il patrimonio archeologico: Villa di Poppea, Villa di Lucius Crassius Tertius e Villa del Parnaso;

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Il patrimonio religioso: la Basilica della Madonna della Neve, la Chiesa dell’Immacolata Concezione (la "Parrocchiella") e la Chiesa dello Spirito Santo;

La storia e le tradizioni popolari: Piazza Croce, gli Editti borbonici, il Quartiere Provolera, la Real Fabbrica d’Armi e Palazzo d’Alagno;

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Il paesaggio e le leggende: lo Scoglio di Rovigliano e gli scorci più suggestivi della città.

Alla fine della guida, un QR code rimanda alla mappa digitale interattiva dell’Ecomuseo, dove ogni luogo è geolocalizzato e arricchito da video e contenuti multimediali, per orientarsi nel percorso cittadino.

«Torre Annunziata non è solo un luogo da visitare, ma una storia da vivere – dichiara Luigi Scognamiglio, presidente della Pro Loco Oplonti –. Abbiamo voluto offrire a chi arriva da noi uno strumento semplice per scoprire la nostra città, i suoi luoghi e la sua gente. La guida sarà distribuita gratuitamente e il nostro obiettivo è che ogni turista, dopo gli scavi, trovi un motivo in più per fermarsi a Torre».

La guida sarà disponibile presso la sede della Pro Loco che invita, inoltre, B&B e strutture ricettive della città a mettere a disposizione degli ospiti la guida, contattando l’associazione al numero 368 385 1905 per il ritiro delle copie.

La realizzazione della guida è stata resa possibile grazie al sostegno del Pastificio Setaro e dell’Avv. Michele Riggi, che la Pro Loco ringrazia.

Chi desidera sostenere le attività dell’associazione e dell’Ecomuseo può farlo con un’erogazione liberale volontaria, secondo le modalità indicate sul sito www.prolocoplonti.it.