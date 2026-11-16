Torre Annunziata capitale dei fiori: arriva ExpoFlora Italy, fiera internazionale del florovivaismo

Presentata in Regione la prima edizione della manifestazione. Il settore campano vale 200 milioni di euro e conta 900 aziende.

Pubblicità

Torre Annunziata si prepara a diventare per tre giorni un punto di riferimento internazionale per il settore florovivaistico. Dal 27 al 29 novembre il Nuovo Mercato dei Fiori di via Terragneta ospiterà la prima edizione di ExpoFlora Italy, la manifestazione dedicata alla valorizzazione delle eccellenze produttive italiane e campane, con la partecipazione di imprese, operatori del settore e buyer internazionali.

L'evento è stato presentato oggi, lunedì 16 novembre, nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, alla presenza del vicepresidente della Giunta regionale Mario Casillo, dell'assessora all'Agricoltura Maria Carmela Serluca e dell'organizzatore della manifestazione Salvatore Bonavita.

Pubblicità

Pubblicità

L'obiettivo è promuovere le produzioni florovivaistiche, favorire l'incontro tra domanda e offerta e aprire nuove opportunità commerciali sui mercati esteri.

Il Nuovo Mercato dei Fiori al centro del rilancio economico

La scelta di Torre Annunziata come sede della manifestazione rappresenta un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione del nuovo polo florovivaistico, destinato a diventare un riferimento per la produzione, la commercializzazione e la distribuzione dei fiori.

La struttura di via Terragneta punta a rafforzare il ruolo della città all'interno di un comparto che costituisce una delle eccellenze dell'economia agricola campana.

«La nascita di ExpoFlora Italy e la prossima apertura del nuovo mercato dei fiori di Torre Annunziata segnano due passaggi importanti per il futuro del florovivaismo campano», ha dichiarato il vicepresidente della Regione Mario Casillo.

G

Vedi prima le notizie che ti interessano Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

La Regione, ha ricordato Casillo, ha sostenuto il progetto attraverso l'individuazione e l'assegnazione dell'area destinata alla realizzazione del mercato, contribuendo alla nascita di un'infrastruttura strategica per l'intero settore.

Tre giorni tra imprese, innovazione e mercati internazionali

ExpoFlora Italy non sarà soltanto una vetrina espositiva, ma anche un'occasione di confronto tra produttori, istituzioni, ricercatori e operatori commerciali.

Pubblicità

Il programma prevede incontri professionali, approfondimenti tecnici, appuntamenti dedicati al business e momenti di confronto sulle prospettive del comparto, con particolare attenzione all'innovazione e all'internazionalizzazione.

L'assessora regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca ha sottolineato il valore strategico dell'iniziativa per il sistema produttivo campano.

«Il florovivaismo riveste un ruolo centrale nella politica agricola regionale», ha evidenziato, ribadendo la volontà di rafforzare la filiera e sostenere la presenza delle imprese sui mercati nazionali e internazionali.

Alla manifestazione parteciperanno anche aziende del territorio vesuviano, comprese realtà produttive di Torre del Greco, Boscoreale e Poggiomarino, selezionate nell'ambito della collettiva regionale.

Un settore da 200 milioni di euro e 900 aziende

I numeri confermano il peso economico del florovivaismo campano.

Il comparto conta circa 900 aziende, quasi mille ettari di superficie coltivata e un fatturato annuo stimato in 200 milioni di euro, rappresentando approssimativamente il 10% della produzione agricola vendibile regionale.

Pubblicità

La Campania detiene inoltre un primato nazionale nella produzione di fiori recisi, con una quota superiore al 20% del totale italiano.

Un patrimonio produttivo che affonda le proprie radici nella tradizione agricola del territorio vesuviano e che oggi punta a consolidare la propria competitività attraverso innovazione, qualità e nuovi canali commerciali.

Dal 2028 ExpoFlora si trasferirà a Boscoreale

Nel corso della presentazione è emersa anche una novità sul futuro della manifestazione.

Il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, ha annunciato la sottoscrizione di un protocollo tra il Comune e gli organizzatori di ExpoFlora Italy.

L'accordo prevede che, a partire dall'edizione 2028, la fiera venga ospitata al Bioma di Boscoreale, il grande parco naturalistico destinato a diventare un ulteriore polo di attrazione per il territorio.

Una prospettiva che rafforza la dimensione comprensoriale dell'iniziativa, coinvolgendo due città dell'area vesuviana in un progetto di promozione economica e territoriale.

Torre Annunziata guarda ai mercati esteri

Per Torre Annunziata, ExpoFlora Italy rappresenta un'occasione per valorizzare il nuovo Mercato dei Fiori e rilanciare la vocazione commerciale di un territorio storicamente legato alla produzione florovivaistica.

La presenza di operatori e buyer internazionali potrà favorire nuove relazioni economiche e offrire alle aziende locali l'opportunità di ampliare i propri mercati.

Dal 27 al 29 novembre, dunque, i riflettori del florovivaismo si accenderanno su Torre Annunziata, con l'ambizione di trasformare una tradizione produttiva consolidata in un motore di sviluppo per l'intera area vesuviana.