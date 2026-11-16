Savoia, dieci calciatori candidati al C Gold Award 2026: ecco chi sono

Savoia, Giugliano e Sorrento portano trenta calciatori tra i 600 candidati al C Gold Award 2026, riconoscimento dedicato ai protagonisti della Serie C

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Trenta calciatori tra Savoia, Giugliano e Sorrento sono stati selezionati dalla stampa sportiva per il riconoscimento C Gold Award 2026, ideato e promosso da Affidabile.org e dedicato ai protagonisti della Serie C.

I giocatori delle tre società della provincia di Napoli figurano tra i 600 candidati selezionati nelle 60 squadre dei tre gironi del campionato.

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La selezione è stata realizzata in collaborazione con Lacasadic.com, testata giornalistica specializzata nella Serie C e partner ufficiale del progetto.

I trenta calciatori selezionati

Per ciascuna delle 60 società sono stati individuati dieci giocatori, secondo una distribuzione prestabilita: un portiere, tre difensori, tre centrocampisti e tre attaccanti.

Per il Savoia, i calciatori selezionati sono:

Portiere: Klavs Bethers.

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Difensori: Mario Noce, Denis Portanova, Alessandro Martina.

Centrocampisti: Andrea Gemello, Giorgio Tumbarello, Vincenzo Alfieri.

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Attaccanti: Alessio Nepi, Philip Yeboan, Dani Munoz.

Per il Giugliano, i calciatori selezionati sono:

Portiere: Stefano Greco.

Difensori: Marco Caldore, Ciro Panico, Luigi D’Avino.

Centrocampisti: Ivan Varone, Riccardo Improta, Roberto De Rosa.

Attaccanti: Roberto Ogunseye, Umberto Galletta, King Udoh.

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Per il Sorrento, i calciatori selezionati sono:

Portiere: Ludovico Del Sorbo.

Difensori: Nicolò Evangelisti, Riccardo Cargnelutti, Giovanni Castaldi.

Centrocampisti: Marco Cuccurullo, Simone Cangianiello, Leonardo Capezzi.

Attaccanti: Sean Parker, Federico Ricci, Ernesto Starita.

La valutazione ha tenuto conto delle prestazioni individuali, del percorso professionale e del ruolo ricoperto all’interno delle rispettive squadre, con l’obiettivo di rappresentare le diverse realtà del campionato.

L’elenco completo dei candidati è consultabile sulla pagina ufficiale del C Gold Award 2026, dove saranno disponibili anche i risultati delle votazioni e tutti gli aggiornamenti.

I migliori della Serie C secondo la stampa sportiva

Tre calciatori accederanno direttamente alla finale nazionale, uno per ciascun girone. Per il Girone A è stato scelto Davide Balestrero dell'Union Brescia. Nel Girone B il posto in finale è stato assegnato a Luigi Canotto del Perugia, mentre per il Girone C è stato selezionato Giovanni Bruzzaniti del Catania.

I tre giocatori parteciperanno alla fase conclusiva del C Gold Award 2026 indipendentemente dall'esito delle votazioni dei rispettivi gironi.

Il meccanismo del premio affianca così la valutazione della stampa specializzata alla partecipazione diretta dei tifosi, che attraverso il voto contribuiranno a determinare gli altri trenta finalisti.

Dal 28 dicembre le votazioni del Girone C: come sostenere i calciatori

Le votazioni del C Gold Award 2026 prendono il via oggi, lunedì 16 novembre, con il Girone A. Il calendario prevede quattro appuntamenti, distribuiti tra novembre 2026 e gennaio 2027:

Girone A: dal 16 al 28 novembre 2026.

dal 16 al 28 novembre 2026. Girone B: dal 7 al 18 dicembre 2026.

dal 7 al 18 dicembre 2026. Girone C: dal 28 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027.

dal 28 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027. Finale nazionale: dal 18 al 30 gennaio 2027.

In ciascun girone, i dieci calciatori che riceveranno il maggior numero di preferenze accederanno alla finale nazionale. Ai trenta giocatori qualificati attraverso il voto dei tifosi si aggiungeranno Balestrero, Canotto e Bruzzaniti, portando a 33 il numero complessivo dei finalisti.

La partecipazione è gratuita. I tifosi potranno esprimere le proprie preferenze per più calciatori, anche appartenenti alla stessa società, rispettando il limite di un voto per club.

Per sostenere uno dei candidati sarà sufficiente accedere alla pagina del C Gold Award dal 28 dicembre al 10 gennaio 2027.

Un premio che unisce stampa sportiva e tifosi della Serie C

Giunto alla terza edizione, il C Gold Award continua a valorizzare i calciatori della Serie C attraverso un percorso che coinvolge anche giornalisti, società sportive e tifosi.

L'edizione 2025 ha registrato 4.292 partecipanti e 11.099 voti complessivi, con 6.202 preferenze espresse nella sola finale nazionale. A conquistare il riconoscimento è stato Christian Dimarco dell'Aurora Pro Patria, con 1.197 voti.

Dopo la vittoria di Leonardo D'Alessio del Milan Futuro nel 2024, e quella di Dimarco nel 2025, il C Gold Award si prepara dunque a individuare il terzo vincitore della propria storia.