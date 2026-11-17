TorreSette torresette.news
Torre Annunziata, al via il ciclo di incontri mensili di “Commissari Siamo Noi”
Il primo appuntamento è venerdì 27 novembre alle 18 alle Terme Vesuviane, in via G. Marconi, con il sindaco di Bacoli Josi della Ragione.
Si avvia il ciclo di incontri mensili del comitato “Commissari Siamo Noi” a Torre Annunziata: un’occasione per riflettere sul futuro della città.
Il primo appuntamento è previsto venerdì 27 novembre alle ore 18:00, presso le Terme Vesuviane in via G. Marconi.
L’ospite dell’evento sarà il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, con cui si dialogherà su scelte, difficoltà e risultati, a partire dalla sua esperienza amministrativa. In questo modo, il confronto con le altre realtà diventa costruttivo: è così che, infatti, si acquisiscono gli strumenti per avviare il cambiamento.
Gli incontri sono un vero e proprio spazio di confronto per offrire una realtà migliore a Torre Annunziata, discutendo sugli obiettivi e sulle responsabilità di chi governa e di chi è chiamato a controllare.
Per maggiori informazioni sul programma, è possibile rivolgersi all’indirizzo mail [email protected], mentre per le iscrizioni è possibile registrarsi al sito www.commissarisiamonoi.it.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/attualita/2026/11/17/torre-annunziata-al-via-il-ciclo-di-incontri-mensili-di-commissari-siamo-noi
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.