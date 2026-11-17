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Si avvia il ciclo di incontri mensili del comitato “Commissari Siamo Noi” a Torre Annunziata: un’occasione per riflettere sul futuro della città.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 27 novembre alle ore 18:00, presso le Terme Vesuviane in via G. Marconi.

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L’ospite dell’evento sarà il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, con cui si dialogherà su scelte, difficoltà e risultati, a partire dalla sua esperienza amministrativa. In questo modo, il confronto con le altre realtà diventa costruttivo: è così che, infatti, si acquisiscono gli strumenti per avviare il cambiamento.

Gli incontri sono un vero e proprio spazio di confronto per offrire una realtà migliore a Torre Annunziata, discutendo sugli obiettivi e sulle responsabilità di chi governa e di chi è chiamato a controllare.

Per maggiori informazioni sul programma, è possibile rivolgersi all’indirizzo mail [email protected], mentre per le iscrizioni è possibile registrarsi al sito www.commissarisiamonoi.it.