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Torre Annunziata, la truffa dei falsi carabinieri: «La vostra auto coinvolta in una rapina»
Aumentano le segnalazioni di tentativi di raggiro nel Vesuviano. I malviventi utilizzano numeri camuffati per sottrarre preziosi
Una telefonata inattesa, la notizia di una rapina e il sospetto che un’auto di famiglia sia stata utilizzata dai malviventi. È questo il copione della truffa dei falsi carabinieri segnalata a Torre Annunziata. L’obiettivo è spaventare chi risponde al telefono e convincerlo a consegnare oro e gioielli a uno sconosciuto che si presenta alla porta fingendosi un militare.
La telefonata: «Dobbiamo fare degli accertamenti»
Il raggiro comincia con una chiamata. Dall’altra parte della linea, una persona si qualifica come appartenente all’Arma e racconta di una rapina avvenuta in un comune vicino, per esempio Torre del Greco. Poi arriva il particolare studiato per mettere in agitazione la vittima: l’automobile usata per il colpo sarebbe riconducibile a un suo familiare.
Per chiarire la vicenda, sostengono i truffatori, sarebbe necessario verificare i preziosi custoditi in casa. La persona contattata viene invitata a raccogliere gioielli e oggetti d’oro e a disporli su un tavolo, in attesa dell’arrivo di un presunto collega incaricato del controllo.
Il numero sul display può essere falso
A rendere l’inganno più insidioso è la possibilità che sul telefono compaia un numero apparentemente collegato a una caserma dei carabinieri. Si tratta di una tecnica di manipolazione dell’identificativo chiamante: vedere un recapito che sembra ufficiale non garantisce che la chiamata provenga davvero da quell’ufficio.
La messinscena sfrutta così due leve: la paura di essere coinvolti in un’indagine e la fiducia nelle forze dell’ordine. Se la vittima segue le istruzioni, il falso militare può presentarsi all’abitazione, impossessarsi dei preziosi e allontanarsi.
Come difendersi: nessun gioiello va consegnato
Il messaggio da tenere a mente è semplice: i carabinieri non chiedono di preparare oro o denaro per un controllo a domicilio con queste modalità, né inviano incaricati a ritirare gioielli sulla base di una telefonata.
Chi riceve una chiamata del genere deve interrompere la conversazione, non aprire la porta a sconosciuti e contattare direttamente il 112. È importante non affidarsi al numero comparso sul display e non seguire le indicazioni fornite dal chiamante.
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