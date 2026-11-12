Torre Annunziata, la truffa dei falsi carabinieri: «La vostra auto coinvolta in una rapina»

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Una telefonata inattesa, la notizia di una rapina e il sospetto che un’auto di famiglia sia stata utilizzata dai malviventi. È questo il copione della truffa dei falsi carabinieri segnalata a Torre Annunziata. L’obiettivo è spaventare chi risponde al telefono e convincerlo a consegnare oro e gioielli a uno sconosciuto che si presenta alla porta fingendosi un militare.

La telefonata: «Dobbiamo fare degli accertamenti»

Il raggiro comincia con una chiamata. Dall’altra parte della linea, una persona si qualifica come appartenente all’Arma e racconta di una rapina avvenuta in un comune vicino, per esempio Torre del Greco. Poi arriva il particolare studiato per mettere in agitazione la vittima: l’automobile usata per il colpo sarebbe riconducibile a un suo familiare.

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Per chiarire la vicenda, sostengono i truffatori, sarebbe necessario verificare i preziosi custoditi in casa. La persona contattata viene invitata a raccogliere gioielli e oggetti d’oro e a disporli su un tavolo, in attesa dell’arrivo di un presunto collega incaricato del controllo.

Il numero sul display può essere falso

A rendere l’inganno più insidioso è la possibilità che sul telefono compaia un numero apparentemente collegato a una caserma dei carabinieri. Si tratta di una tecnica di manipolazione dell’identificativo chiamante: vedere un recapito che sembra ufficiale non garantisce che la chiamata provenga davvero da quell’ufficio.

La messinscena sfrutta così due leve: la paura di essere coinvolti in un’indagine e la fiducia nelle forze dell’ordine. Se la vittima segue le istruzioni, il falso militare può presentarsi all’abitazione, impossessarsi dei preziosi e allontanarsi.

Come difendersi: nessun gioiello va consegnato

Il messaggio da tenere a mente è semplice: i carabinieri non chiedono di preparare oro o denaro per un controllo a domicilio con queste modalità, né inviano incaricati a ritirare gioielli sulla base di una telefonata.

Chi riceve una chiamata del genere deve interrompere la conversazione, non aprire la porta a sconosciuti e contattare direttamente il 112. È importante non affidarsi al numero comparso sul display e non seguire le indicazioni fornite dal chiamante.