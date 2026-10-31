Torre Annunziata, fermato in scooter con marijuana e coltello: arrestato 19enne

Gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata fermano un giovane in scooter in via Tagliamonte. La perquisizione personale e quella domiciliare portano al ritrovamento di 55 bustine di marijuana, denaro contante e un coltello.

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Viaggiava a bordo di uno scooter lungo via Tagliamonte, a Torre Annunziata, quando il suo comportamento sospetto ha attirato l'attenzione degli agenti della Polizia di Stato. Il controllo si è concluso con l'arresto di un 19enne, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

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Il controllo in via Tagliamonte

L'episodio è avvenuto nella giornata di giovedì 29 ottobre, durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata.

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I poliziotti hanno notato il ragazzo mentre si aggirava in scooter con atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarlo per un controllo.

La perquisizione ha consentito di rinvenire 30 bustine di marijuana, per un peso complessivo di 52 grammi, un bilancino di precisione, 190 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e un coltello lungo 23 centimetri.

Altra droga trovata nell'abitazione

Gli agenti hanno successivamente esteso i controlli all'abitazione utilizzata dal 19enne, sospettando che potesse nascondere ulteriori quantitativi di sostanza stupefacente.

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All'interno dell'immobile sono state trovate altre 25 bustine di marijuana, cinque delle quali sfuse e venti custodite in un contenitore di plastica, per un peso complessivo di 32 grammi.

In totale, la Polizia ha rinvenuto 55 bustine contenenti 84 grammi di marijuana, oltre al materiale utilizzato presumibilmente per la pesatura della droga.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato dagli agenti del Commissariato oplontino.