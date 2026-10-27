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Torre Annunziata, agenzia di scommesse a cento metri da una chiesa: il TAR conferma il divieto di riapertura

Redazione Torre Annunziata · 2 min di lettura
Torre Annunziata, agenzia di scommesse a cento metri da una chiesa: il TAR conferma il divieto di riapertura

Respinto il ricorso della società: la revoca della precedente licenza impone il rispetto della distanza minima di 250 metri dai luoghi di culto.

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Il TAR Campania ha confermato il diniego della licenza per la riapertura di un'agenzia di scommesse situata in corso Vittorio Emanuele III, a Torre Annunziata, a circa 100 metri dal Santuario dello Spirito Santo, una distanza inferiore ai 250 metri previsti dalla normativa regionale.

La società G.M. 365 S.r.l. aveva presentato una nuova richiesta di autorizzazione dopo il cambio dei soci e del concessionario, sostenendo che l'attività, già esistente prima dell'entrata in vigore della legge regionale del 2020, dovesse beneficiare delle deroghe previste per gli esercizi preesistenti.

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I giudici amministrativi hanno però respinto il ricorso, rilevando che la precedente licenza era stata revocata nel luglio 2022, interrompendo così la continuità autorizzatoria. La successiva richiesta doveva pertanto essere considerata una nuova apertura, soggetta ai limiti di distanza dai luoghi sensibili.

Il TAR ha quindi confermato la legittimità del diniego disposto dalla Questura, stabilendo che la precedente attività non garantisce un'esenzione permanente dalle distanze minime previste dalla legge.

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