Torre Annunziata, rapina a mano armata al distributore Q8 sul Lungomare: bottino di appena 300 euro

A cura della Redazione

Rapina a mano armata al distributore Q8 sul Lungomare di Oplonti, a Torre Annunziata.

Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre, alle 18,20, tre uomini con il volto travisato ed in sella ad una moto hanno minacciato con le armi il personale in servizio presso il distributore, facendosi consegnare l'incasso.

Il bottino è stato di poco più di 300 euro in contanti, una somma che, divisa tra i tre rapinatori, ammonterebbe a poco più di 100 euro ciascuno. Un guadagno irrisorio a fronte del rischio di una pesante condanna penale, che per una rapina aggravata dall'uso di armi può partire da sei anni di reclusione.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica della rapina e identificare i responsabili.

Un contributo importante alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza presente nel distributore, che ha ripreso i movimenti dei tre malviventi durante il colpo.

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