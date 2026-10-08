Torre Annunziata, rifiuti incendiati in via Commercio: individuato e denunciato il responsabile

Individuato e denunciato il presunto responsabile dell'incendio dei rifiuti abbandonati in via Commercio a Torre Annunziata. A consentirne l'identificazione sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Il rogo aveva interessato cumuli di materiali depositati illegalmente lungo la strada, provocando una densa coltre di fumo che si era rapidamente diffusa nel quartiere. Un gesto sconsiderato, soprattutto perché la natura dei rifiuti incendiati era sconosciuta e, di conseguenza, non era possibile stabilire quali sostanze potenzialmente nocive fossero state sprigionate dalla combustione.

L'esposto del senatore Orfeo Mazzella

L'episodio aveva suscitato anche l'intervento del senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella, che aveva trasmesso un esposto alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, chiedendo in particolare l'acquisizione e la tempestiva conservazione delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'annuncio della Commissione straordinaria

La notizia dell'individuazione del presunto responsabile è arrivata ieri, durante l'incontro pubblico dedicato ai fondi Prius, svoltosi presso la Sala Teatro comunale di via Provinciale Schiti.

Nel corso del dibattito, Gianluca Orlando, componente della Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata, ha riferito che, grazie all'esame delle immagini di videosorveglianza, è stato possibile identificare l'autore materiale del rogo e denunciarlo alla Procura della Repubblica.

Un risultato significativo nel contrasto a un fenomeno che continua a rappresentare un problema per il territorio: l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e, ancora più grave, la loro combustione, con conseguenti rischi per l'ambiente e la salute dei cittadini.

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