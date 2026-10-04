Torre Annunziata, rifiuti incendiati in via Commercio: Mazzella presenta un esposto in Procura

A cura della Redazione

L’incendio dei cumuli di rifiuti abbandonati in via Commercio a Torre Annunziata finisce all’attenzione della Procura della Repubblica.

Nella stessa giornata di ieri, sabato 3 ottobre, il senatore M5S Orfeo Mazzella ha trasmesso alla Procura di Torre Annunziata un esposto relativo al rogo, chiedendo in particolare che vengano acquisite e conservate tempestivamente le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Come riportato da TorreSette.news, le fiamme avevano interessato i rifiuti depositati abusivamente lungo la strada, sprigionando una densa nube di fumo acre che aveva raggiunto le abitazioni e costretto diversi residenti a chiudere le finestre. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La richiesta: acquisire subito le immagini delle telecamere

Nell’esposto Mazzella richiama l’attenzione proprio sul sistema di videosorveglianza comunale presente in via Commercio.

Il senatore sottolinea l’urgenza di acquisire le registrazioni, ritenendole una possibile fonte di prova per identificare chi ha appiccato l’incendio. La preoccupazione espressa nell’atto è che le immagini possano essere sovrascritte qualora non ne venga disposta tempestivamente l’acquisizione o la conservazione.

All’esposto sono state allegate anche alcune fotografie dell’incendio e la precedente lettera inviata alla Commissione straordinaria.

Via Commercio, un problema già segnalato ai commissari

La situazione della strada era infatti già stata portata all’attenzione della Commissione straordinaria lo scorso 23 settembre. Mazzella aveva segnalato la presenza di rifiuti e criticità igienico-sanitarie, chiedendo anche chiarimenti sulla gestione e sull’effettivo utilizzo delle telecamere installate nella zona.

Il rogo di ieri ha dunque aggiunto un nuovo e più grave episodio a una situazione già segnalata alle istituzioni, in una strada utilizzata anche per il transito scolastico.

Ora gli accertamenti della Procura

Con la presentazione dell’esposto, Mazzella chiede quindi che le immagini vengano preservate prima che possano andare perdute e messe a disposizione degli inquirenti per gli eventuali accertamenti.

L’obiettivo è verificare se le telecamere abbiano ripreso il momento dell’incendio o elementi utili a risalire ai responsabili, fermo restando che spetterà alla Procura valutare l’esposto e gli eventuali approfondimenti investigativi.

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