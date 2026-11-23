La marcia ha attraversato i luoghi dell'omicidio del commerciante che sfidò il racket. Nel pomeriggio la riapertura simbolica del negozio.

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Torre Annunziata ricorda Raffaele “Lello” Pastore, vittima innocente della camorra, a trent'anni dalla sua uccisione. Questa mattina, lunedì 23 novembre, si è svolto il corteo organizzato dal Presidio di Libera di Torre Annunziata, un'iniziativa per mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della storia cittadina.

A caratterizzare la manifestazione, tuttavia, è stata la scarsa partecipazione, con un dato particolarmente significativo: l'assenza totale degli studenti delle scuole torresi, nonostante il programma annunciato nei giorni precedenti prevedeva espressamente la loro partecipazione. Un appuntamento che avrebbe potuto rappresentare un'importante occasione di conoscenza e sensibilizzazione sul tema della legalità.

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Tra i rappresentanti istituzionali presenti, il deputato del Partito Democratico Marco Sarracino e il sindaco di Trecase, Raffaele De Luca.

La marcia è partita da via Tagliamonte e ha attraversato via Carminiello, passando davanti al negozio di cui era titolare Raffaele Pastore, proprio nel luogo in cui venne assassinato nel 1996.

Un passaggio dal forte valore simbolico, davanti a un'attività commerciale diventata negli anni un luogo della memoria collettiva.

Il corteo si è poi concluso in piazza Monsignor Orlando, presso il monumento dedicato alle vittime innocenti della criminalità organizzata.

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Nel pomeriggio riapre il negozio di Lello Pastore

Le iniziative proseguiranno alle ore 17, in via Carminiello 3, con la riapertura simbolica del negozio di Raffaele Pastore, nell'ambito del progetto “Ri-Bello”.

L'appuntamento sarà accompagnato dai contributi artistici degli studenti del liceo artistico “De Chirico”, del fumettista Domenico Arnone e del Quartiere Provolera.

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Durante l'iniziativa, alcuni giornalisti leggeranno articoli pubblicati nel 1996, anno dell'uccisione di Pastore, per ripercorrere attraverso le cronache dell'epoca il dramma che colpì la città.

Alle 18.30 testimonianze e interventi istituzionali

Il programma si concluderà alle ore 18.30, nella Chiesa Luterana di via Carminiello 5, con un incontro dedicato alle testimonianze e agli interventi istituzionali. A moderare sarà Simone Miccio, del Presidio Libera di Torre Annunziata.

Alle 19.30 è prevista l'esibizione musicale degli 'A67, a conclusione della giornata commemorativa.

Una serie di appuntamenti che, tra ricordo e partecipazione, riportano al centro dell'attenzione la figura di Lello Pastore e il significato della sua memoria per Torre Annunziata, a trent'anni da un delitto che ha segnato profondamente la comunità.

Chi era Raffaele Pastore, il commerciante che disse no al racket

Raffaele Pastore aveva 35 anni quando, il 23 novembre 1996, venne assassinato nel suo negozio di mangimi per animali in via Carminiello. Era sposato e padre di due bambini.

Aveva trovato il coraggio di ribellarsi alle richieste estorsive della camorra, denunciando i suoi aguzzini e contribuendo all'arresto di uno di loro.

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Quel sabato sera, intorno alle 18.30, due killer con il volto coperto fecero irruzione nell'attività commerciale e aprirono il fuoco. Pastore venne ucciso, mentre sua madre, Antonietta Auricchio, rimase ferita nell'agguato.

La vicenda suscitò profonda indignazione e arrivò anche in Parlamento, dove il 26 novembre 1996 fu presentata un'interrogazione al ministro dell'Interno per chiedere chiarimenti sull'omicidio e sulle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

A trent'anni di distanza, la storia di Lello Pastore resta tremendamente quella di un commerciante che scelse di non piegarsi al racket, pagando con la vita il proprio coraggio.