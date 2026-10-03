Torre Annunziata, incendio in via Commercio: in fiamme i cumuli di rifiuti abbandonati

Ancora rifiuti abbandonati e dati alle fiamme in via Commercio, a Torre Annunziata. L'incendio ha interessato i cumuli di materiali depositati illegalmente lungo la strada, provocando una densa coltre di fumo che si è rapidamente diffusa nel quartiere. Un gesto sconsiderato, anche perché non si conosce la natura dei rifiuti abbandonati e, di conseguenza, quali sostanze possano essere state sprigionate dalla combustione.

Via Commercio è ormai uno dei punti della città maggiormente interessati dal fenomeno degli sversamenti abusivi di rifiuti di ogni genere. Un problema ben noto non soltanto alla Prima Vera, società che gestisce il servizio di igiene urbana a Torre Annunziata, ma anche alla Commissione straordinaria.

Il dossier presentato alla Commissione straordinaria

Nelle scorse settimane il senatore del Movimento 5 Stelle Orfeo Mazzella aveva infatti presentato ai commissari un corposo dossier nel quale venivano segnalate diverse criticità legate all'abbandono dei rifiuti sul territorio. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nonostante le segnalazioni e i controlli, però, gli sversamenti continuano. Comportamenti particolarmente gravi anche per la vicinanza di un plesso scolastico frequentato quotidianamente da centinaia di bambini.

Videosorveglianza, ma gli sversamenti continuano

Un fenomeno difficile da contrastare nonostante l'installazione sul territorio comunale di un capillare sistema di videosorveglianza, pensato anche per individuare e sanzionare gli autori degli abbandoni illeciti.

L'incendio di oggi aggiunge un ulteriore elemento di preoccupazione: non soltanto il degrado provocato dai cumuli di rifiuti, ma anche le conseguenze della loro combustione sulla qualità dell'aria e sulla vivibilità del quartiere.

Fumo acre nel quartiere, residenti con le finestre chiuse

Il fumo prodotto dalle fiamme ha infatti raggiunto le abitazioni circostanti. Diversi residenti sono stati costretti a chiudere le finestre per evitare che l'odore acre e i fumi della combustione entrassero nelle case.

Un episodio che riporta ancora una volta al centro dell'attenzione l'emergenza degli sversamenti abusivi in via Commercio e la necessità di individuare i responsabili di comportamenti che producono conseguenze sull'intero quartiere.

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