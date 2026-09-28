Via Prota, asfalto nuovo e subito nuovi scavi: «Ma dov'è la programmazione?»

Vi ricordate l’articolo pubblicato recentemente da TorreSette sulla singolare ripavimentazione di via Prota, effettuata soltanto su metà carreggiata?

La nuova pavimentazione aveva interessato esclusivamente la corsia ricadente nel territorio di Torre Annunziata, dove erano stati precedentemente eseguiti lavori alla rete del gas. Alla nostra domanda sul perché l’intervento si fosse fermato esattamente a metà strada, ci era stato spiegato che dal Comune di Torre del Greco non era arrivata analoga richiesta di ripristino per la parte di propria competenza.

È trascorso meno di un mese e su via Prota sono tornati nuovamente operai e mezzi per interventi ai sottoservizi del gas. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Questa volta si scava sul lato di Torre del Greco

I nuovi lavori interessano la corsia ricadente nel territorio di Torre del Greco. Un intervento che, per modalità e posizione degli scavi, rischia però di incidere anche sulla segnaletica orizzontale realizzata soltanto poche settimane fa, compresa la linea continua che separa le due corsie.

Ed è proprio qui che nasce una domanda inevitabile: non era possibile coordinare gli interventi prima di procedere con asfaltatura e nuova segnaletica?

Se i nuovi lavori sulla rete del gas erano già programmati, sarebbe stato certamente più razionale completarli prima e procedere soltanto successivamente alla sistemazione definitiva della carreggiata.

Una strada divisa a metà anche nei lavori

Via Prota rappresenta ancora una volta uno degli esempi delle difficoltà che possono nascere quando una stessa arteria ricade sotto la competenza di due Comuni e gli interventi non procedono in maniera coordinata.

Il risultato è sotto gli occhi dei cittadini: prima gli scavi, poi l’asfalto e la segnaletica, quindi nuovamente gli scavi, a distanza di poche settimane.

Una situazione che alimenta la sensazione di una città troppo spesso costretta a subire interventi sul proprio territorio senza un'efficace programmazione complessiva e senza un adeguato coordinamento tra enti e società che operano sui sottoservizi.

Ora si completi la pavimentazione di via Prota

A questo punto l’auspicio è che, una volta terminati i nuovi lavori, il Comune di Torre del Greco chieda il completo ripristino della corsia di propria competenza. Sarebbe almeno l’occasione per arrivare finalmente ad una via Prota interamente asfaltata, mettendo fine al curioso effetto di una strada nuova soltanto per metà.

(Foto Facebook)

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