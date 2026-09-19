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Lettere, armi e droga nascoste tra vegetazione e muretti

Lettere, armi e droga nascoste tra vegetazione e muretti

Sequestrata una pistola con matricola abrasa. Cocaina e hashish occultati negli accendini di una minicar: denunciato un 27enne.

Aggiornato il (2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Proseguono nei Monti Lattari i controlli dei carabinieri nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 4”, avviata per contrastare il narcotraffico e la coltivazione di sostanze stupefacenti in un territorio conosciuto come la “Jamaica dei Monti Lattari”.

Le attività, condotte dalla Compagnia di Castellammare di Stabia insieme agli Squadroni Eliportati Cacciatori “Puglia” e “Sardegna”, si sono concentrate nelle zone rurali e montane di Lettere.

Droga e un caricatore nascosti nei muretti

In località Fuscoli, tra la vegetazione e all’interno di alcuni muretti, i militari hanno individuato diversi nascondigli.

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All’interno sono stati rinvenuti 80 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana e 4 grammi di eroina. Sequestrato anche un caricatore vuoto per una pistola calibro 9.

Trovata una Beretta con matricola abrasa

Proseguendo le ricerche negli anfratti e nei punti più difficili da raggiungere, i carabinieri hanno scoperto una pistola Beretta con la matricola abrasa, completa di caricatore ma senza munizioni.

A poca distanza è stata recuperata anche la canna di un fucile da caccia tipo doppietta calibro 16.

Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare un loro eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti.

Cocaina e hashish nascosti negli accendini

Nel corso dell’operazione è stato denunciato un 27enne, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dopo aver perquisito la sua abitazione, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Castellammare di Stabia hanno controllato la minicar del giovane, parcheggiata nell’area condominiale.

Determinante è stato il fiuto di Luna, l’unità cinofila che ha segnalato la presenza di droga nel veicolo. I militari hanno quindi smontato alcune parti dell’auto, scoprendo nel vano motore tre accendini nascosti tra i tubicini.

Al loro interno erano state occultate una dose di hashish e sette dosi di cocaina, successivamente sequestrate.

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