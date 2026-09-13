YMA-latte

Torre del Greco, spari dopo una lite in via Marconi: 27enne ferito a un piede

Torre del Greco, spari dopo una lite in via Marconi: 27enne ferito a un piede

Il giovane sarebbe estraneo alla vicenda. I carabinieri trovano tre bossoli calibro 9, indagini in corso

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Momenti di paura a Torre del Greco, dove un 27enne incensurato del posto è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco al piede destro.

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti all’ospedale Maresca dopo la segnalazione dell’arrivo di una persona ferita da arma da fuoco. Il giovane, che non è in pericolo di vita, è stato successivamente dimesso con una prognosi di sette giorni.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un bar in via Marconi. Ci sarebbe stata una lite tra alcuni ragazzi durante la quale qualcuno avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. Uno dei proiettili avrebbe raggiunto al piede il 27enne che, stando ai primi accertamenti, sarebbe estraneo alla lite.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che durante il sopralluogo hanno rinvenuto e sequestrato tre bossoli calibro 9.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, individuare chi abbia sparato e chiarire le ragioni della lite.

 

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Le notizie del tuo territorio, prima delle altre

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: quando cerchi cosa succede vicino a te, trovi prima quello che scriviamo noi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE