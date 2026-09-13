Torre del Greco, spari dopo una lite in via Marconi: 27enne ferito a un piede

A cura della Redazione

Momenti di paura a Torre del Greco, dove un 27enne incensurato del posto è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco al piede destro.

I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco sono intervenuti all’ospedale Maresca dopo la segnalazione dell’arrivo di una persona ferita da arma da fuoco. Il giovane, che non è in pericolo di vita, è stato successivamente dimesso con una prognosi di sette giorni.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’episodio sarebbe avvenuto nei pressi di un bar in via Marconi. Ci sarebbe stata una lite tra alcuni ragazzi durante la quale qualcuno avrebbe esploso alcuni colpi di pistola. Uno dei proiettili avrebbe raggiunto al piede il 27enne che, stando ai primi accertamenti, sarebbe estraneo alla lite.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che durante il sopralluogo hanno rinvenuto e sequestrato tre bossoli calibro 9.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, individuare chi abbia sparato e chiarire le ragioni della lite.