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Incidente stradale nel Napoletano: moto contro auto, muore una 26enne

Incidente stradale nel Napoletano: moto contro auto, muore una 26enne

Feriti gli occupanti della vettura, trasportati all'ospedale di Nola

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Un’altra giovane vittima sulle strade del Napoletano.

I carabinieri della Compagnia di Nola sono intervenuti all’incrocio tra via Trivice d’Ossa e via Pizzariello a Camposano alle 00.10 di stanotte per un incidente stradale. Da una prima ricostruzione uno scooter e un’auto si sarebbero scontrati.  La 26enne in sella alla moto è morta sul posto per le lesioni riportate. Il 20enne alla guida dell’auto era con un’amica. Entrambi sono stati trasportati presso l’ospedale di Nola non in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire dinamica e causa dell’incidente mortale.

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