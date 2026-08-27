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Torre Annunziata, sistemati i tombini rumorosi dopo le segnalazioni dei residenti

Torre Annunziata, sistemati i tombini rumorosi dopo le segnalazioni dei residenti

Dopo l'articolo di TorreSette è intervenuto l'Ufficio Tecnico comunale

(1 minuto di lettura)
A cura di Benni Gagliardi

Il 23 agosto scorso avevamo raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini nell’articolo dal titolo «Torre Annunziata, tombini rumorosi esasperano i residenti: “Di notte non riusciamo a dormire”».

Il problema riguardava in particolare alcuni tombini presenti in via Plinio, sul Lungomare di Oplonti e in corso Vittorio Emanuele III. Il continuo passaggio delle auto provocava forti rumori, particolarmente fastidiosi durante le ore notturne, tanto da rendere difficile il riposo di chi abita nelle immediate vicinanze.

A distanza di pochi giorni dalla nostra segnalazione, apprendiamo che l’Ufficio Tecnico del Comune è intervenuto e ha provveduto a eliminare il problema.

Un intervento tempestivo per il quale ringraziamo l’ingegnere Luigi Gaglione e il dirigente dell’Ufficio Tecnico Valentino Ferrara, ai quali avevamo inoltrato l’articolo con le segnalazioni dei residenti.

Può sembrare un piccolo problema rispetto alle tante questioni che interessano una città, ma sono spesso proprio questi interventi a incidere sulla vita quotidiana delle persone. Ascoltare una segnalazione e dare una risposta concreta contribuisce anche a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Un risultato che assume ancora più valore considerando la cronica carenza di personale che interessa la macchina comunale e, in particolare, un settore delicato e strategico come quello dell’Ufficio Tecnico.

(Nella foto, il tombino di via Plinio prima e dopo la manutenzione)

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