Torre Annunziata, 18enne muore mentre va al lavoro: Mazzella chiede il lutto cittadino

A cura della Redazione

La tragica morte del 18enne Paolo Lettieri, che ieri mattina ha perso la vita in un incidente stradale mentre si recava al lavoro, ha profondamente scosso Torre Annunziata e i comuni vicini.

Il giovane viaggiava in moto ed era diretto al Lido Azzurro di Torre Annunziata, dove lavorava come bagnino, quando è rimasto coinvolto nello scontro con un'auto. Frequentava il Liceo Pitagora-Croce e coltivava una grande passione per lo sport, militando nel Basket Torre.

Di fronte a una tragedia che ha colpito l'intera comunità, il senatore Orfeo Mazzella ha scritto alla Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata e, per conoscenza, alla Prefettura di Napoli, chiedendo la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Nella richiesta Mazzella sottolinea come la scomparsa del ragazzo abbia suscitato «un profondo e autentico sentimento di dolore che appartiene all'intera comunità».

Il senatore propone inoltre, qualora la Commissione accolga la richiesta, l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sugli edifici pubblici, l'invito a sospendere le attività commerciali e produttive durante il rito funebre e l'osservanza di un minuto di raccoglimento.

Un gesto simbolico per consentire a Torre Annunziata di stringersi attorno alla famiglia del giovane e manifestare pubblicamente il proprio cordoglio.

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