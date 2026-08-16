Torre Annunziata, tragico incidente nei pressi del Tribunale: muore un 18enne

A cura della Redazione

Gravissimo incidente stradale questa mattina a Torre Annunziata, nei pressi del Tribunale oplontino. A perdere la vita è stato Paolo Lettieri, un giovane di appena 18 anni, residente a Trecase.

Il ragazzo avrebbe frequentato il prossimo anno scolastico il quinto anno del Liceo Scientifico Sportivo Pitagora-Croce di Torre Annunziata ed era un giocatore del Basketorre.

Lo scontro in via Pastore

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il 18enne era in sella al suo scooter e proveniva da Trecase quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un’automobile in via Pastore, la strada che collega corso Umberto I con il casello autostradale di Torre Annunziata Nord.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Polizia di Torre Annunziata, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità, e i sanitari del 118.

Le condizioni del giovane sarebbero apparse immediatamente molto gravi. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli, dove i medici avrebbero tentato disperatamente di salvargli la vita.

Il 18enne sarebbe purtroppo deceduto durante il delicato intervento chirurgico al quale era stato sottoposto.

Era diretto al Lido Azzurro per andare al lavoro

Una tragedia che colpisce profondamente le comunità di Torre Annunziata e Trecase.

Il giovane, infatti, questa mattina stava percorrendo la strada che da casa lo avrebbe portato al lavoro. Durante la stagione estiva svolgeva l’attività di bagnino di salvataggio presso lo stabilimento balneare Lido Azzurro di Torre Annunziata ed era diretto proprio verso la struttura quando si è verificato il tragico incidente.

Oltre allo studio e al lavoro estivo, una delle sue grandi passioni era lo sport e in particolare il basket, che praticava con il Basket Torre.

Il dolore sui social: «Un ragazzo d’oro, una perla»

La notizia della morte del 18enne si è rapidamente diffusa, suscitando sgomento e incredulità tra amici, compagni di scuola e quanti lo avevano conosciuto.

Numerosi i messaggi di dolore comparsi sui social.

Particolarmente toccante quello del coach del Basketorre Iolanda Tessitore, che ha voluto ricordare così il giovane cestista:

«Un ragazzo d’oro, una perla. Siamo distrutti dal dolore. Un campione nella vita e nel basket. Non ci credo ancora».

Parole che raccontano il vuoto lasciato da un ragazzo di appena 18 anni, con davanti ancora la scuola, lo sport, il lavoro e un’intera vita da costruire.