Torre Annunziata, uomo minaccia di lanciarsi dal cavalcavia: bloccata l'autostrada verso Salerno

A cura della Redazione

Momenti di forte tensione sull’autostrada Napoli-Salerno, tra il caselli di Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata Scavi, dove un uomo ha raggiunto il cavalcavia di via Sepolcri, ha scavalcato la recinzione e minacccia di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che stanno cercando di mantenere un contatto con l’uomo e convincerlo a desistere.

Per permettere agli operatori di lavorare in condizioni di sicurezza, è stata bloccata la carreggiata in direzione Salerno. La chiusura ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con traffico fermo e lunghe code nel tratto interessato.

Sul posto è presente anche un’ambulanza, pronta a intervenire in caso di necessità.

La situazione resta delicata e le forze dell’ordine stanno portando avanti la trattativa con la massima cautela, nel tentativo di riportare l’uomo in sicurezza.

Al momento non sono note le ragioni che lo abbiano spinto a raggiungere il cavalcavia. La priorità degli operatori resta quella di evitare conseguenze drammatiche e consentire la ripresa della circolazione soltanto quando saranno garantite tutte le condizioni di sicurezza.

Sul posto, nei pressi di via Sepolcri, sono giunti anche i negoziatori dell'Arma dei Carabinieri per parlare con l'uomo, che alla fine ha desistito dall'intenzione di togliersi la vita.