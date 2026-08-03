Torre Annunziata, bloccato alla cassa dello store con lo zaino pieno di merce: identificato e denunciato

A cura della Redazione

Bloccato alla cassa dello store dopo aver riempito lo zaino di merce: identificato e denunciato.

È accaduto ieri pomeriggio al centro commerciale Leroy Merlin di Torre Annunziata. Un uomo è entrato all'interno del negozio con un grosso zaino che ha riempito di oggetti, attrezzi e strumenti per oltre 300 euro. Giunto alla cassa ha provato ad andare via senza pagare, ma è stato notato e bloccato dal personale della Pantera Security che presta servizio.

Una volta scoperto, l'uomo si è allontanato di corsa, lasciando lo zaino e la merce. Al loro arrivo, i carabinieri della stazione di Torre Annunziata hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza ed identificato l'uomo in fuga, che è stato denunciato a piede libero per furto. Nello zaino era presente anche della droga ed un bilancino di precisione.