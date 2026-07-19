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Torre Annunziata, violento pestaggio nella notte: gravemente ferito extracomunitario

Torre Annunziata, violento pestaggio nella notte: gravemente ferito extracomunitario

L'aggressione  è avvenuta nella notte nello slargo antistante l'ex Lido Santa Lucia da parte di un gruppo di ragazzi. Minacciati anche i sanitari del 118 durante i soccorsi.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Grave episodio di violenza nella notte a Torre Annunziata, nello slargo antistante l'ex Lido Santa Lucia.

Un uomo di origine nigeriana, di circa 35 anni, sarebbe stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzi minorenni che, secondo una prima ricostruzione, lo avrebbero colpito anche con alcuni caschi. L'aggressione è avvenuta intorno alle 2.00. Nonostante abbia tentato di difendersi, l'extracomunitario ha riportato un trauma cranico commotivo e numerose escoriazioni su diverse parti del corpo.

Il pestaggio è terminato soltanto grazie all'intervento di un venditore ambulante del posto, che ha immediatamente allertato il 118 e i carabinieri.

All'arrivo dell'ambulanza della Misericordia, gli operatori sanitari sarebbero stati a loro volta minacciati dal gruppo di ragazzi ancora presenti. Dopo le prime cure, il ferito è stato trasportato all'ospedale di Boscotrecase per gli accertamenti e le cure del caso.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e identificare i responsabili dell'aggressione.

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