Torre Annunziata, scoperti due bunker nell'ex roccaforte del clan Gionta: sequestrate armi e droga

A cura della Redazione

Nuovo blitz dei Carabinieri nel rione delle Carceri di Torre Annunziata, storico quartiere considerato per anni la roccaforte del clan Gionta. Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno individuato due bunker nascosti tra i palazzoni del cosiddetto "quadrilatero", strutture che, secondo gli investigatori, sarebbero state utilizzate come rifugi dai latitanti per sfuggire alle forze dell'ordine.

L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, con il supporto del Nucleo Investigativo oplontino e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. All'interno dei due nascondigli i militari hanno trovato un letto con lenzuola e un televisore, elementi che confermerebbero l'utilizzo dei locali come basi logistiche.

Il controllo ha portato anche al sequestro di un vero e proprio arsenale. I Carabinieri hanno rinvenuto quattro pistole, due delle quali a salve ma prive del tappo rosso, 195 proiettili di diverso calibro, due caricatori per pistola, 92 grammi di marijuana e sostanza da taglio.

Durante le perquisizioni è stato inoltre scoperto un sistema di videosorveglianza composto da una microcamera e da un DVR, presumibilmente installato per monitorare gli accessi al quartiere e segnalare l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine.

L'operazione rientra nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata e di controllo del territorio messe in campo dall'Arma in una delle aree più sensibili della città, con l'obiettivo di impedire il ripristino di basi logistiche e canali di approvvigionamento per le organizzazioni criminali.

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