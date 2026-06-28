Sorrento, furto da 2 mila euro in un negozio di detersivi: tre arresti

A cura della Redazione

Avevano messo a segno un colpo studiato nei dettagli, riuscendo a sottrarre merce per un valore di circa 2 mila euro da un negozio di detersivi e prodotti per la casa nel centro di Sorrento. Il loro piano, però, è stato interrotto dal tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Sorrento, che hanno arrestato tre persone.

L'episodio è avvenuto mentre le strade cittadine erano affollate da residenti e turisti. All'interno dell'esercizio commerciale, due giovani donne, di 26 e 22 anni, si sono mosse tra gli scaffali con apparente naturalezza. Dopo essersi divise i reparti e aver riempito un carrello della spesa, hanno occultato la merce all'interno di uno zaino e di alcune borse.

Ad attirare l'attenzione dei dipendenti sono stati i continui spostamenti delle due clienti. Solo dopo la loro uscita dal negozio il personale si è reso conto del furto: gli scaffali sembravano perfettamente ordinati, ma mancavano i prodotti collocati nelle file interne, una tecnica utilizzata per ritardare la scoperta del colpo.

Scattata la chiamata al 112, una pattuglia dell'Arma è arrivata in pochi minuti sul posto. I militari hanno notato un'auto parcheggiata nelle vicinanze con un uomo di 26 anni al volante, in attesa delle due donne.

Quando queste si sono avvicinate al veicolo, una di loro, accortasi della presenza dei Carabinieri, ha tentato di disfarsi dello zaino lasciandolo cadere a terra. Il gesto non è bastato a evitare il controllo.

Durante la perquisizione dell'autovettura, nel bagagliaio e sui sedili posteriori, i militari hanno rinvenuto 93 confezioni di prodotti cosmetici e per la cura della persona, nascoste all'interno di alcune buste della spesa, per un valore complessivo di circa 2 mila euro.

Per i tre, tutti cittadini romeni, sono scattate le manette con l'accusa di furto. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio, mentre gli arrestati sono stati trasferiti in carcere, dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio.