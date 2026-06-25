Torre Annunziata, 12enne terrorizzato chiede aiuto con un gesto: «Quegli occhi non li dimenticherò mai»

Una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che riporta l’attenzione sul delicato tema dei conflitti familiari e delle situazioni di disagio vissute dai minori. È accaduto nella serata di ieri in via Simonetti, a Torre Annunziata, dove un ragazzo di 12 anni ha chiesto aiuto utilizzando il “Signal for Help”, il segnale silenzioso riconosciuto a livello internazionale per comunicare una condizione di pericolo senza pronunciare una parola.

Erano circa le 21.15 quando un uomo, alla guida della propria auto con accanto il figlio, dopo aver urtato il marciapiede è stato costretto a fermarsi per sostituire uno pneumatico danneggiato. Secondo quanto riferito dai presenti, durante le operazioni il padre, visibilmente alterato, avrebbe iniziato a inveire con toni particolarmente accesi contro il ragazzo e contro l’ex moglie.

Il gesto che ha fatto scattare l’allarme

Spaventato dalla situazione e accorgendosi che alcune persone si erano affacciate ai balconi richiamate dalle urla, il dodicenne ha compiuto un gesto tanto semplice quanto eloquente: ha mostrato il palmo della mano, ha ripiegato il pollice all’interno e ha chiuso le altre dita formando un pugno. È il “Signal for Help”, nato per consentire alle vittime di violenza o di minacce di chiedere aiuto in modo discreto.

Tra coloro che hanno assistito alla scena c’era l’avvocato penalista Anna Fusco, che ha immediatamente compreso il significato di quel gesto e ha contattato le forze dell’ordine.

L’intervento dei residenti

Nel frattempo due residenti dello stabile, preoccupati per quanto stava accadendo, sono scesi in strada per proteggere il ragazzo e cercare di riportare la calma. La situazione sarebbe però degenerata rapidamente e uno dei due sarebbe stato aggredito dall’uomo.

Ne è nata una colluttazione al termine della quale il padre è stato bloccato e trattenuto fino all’arrivo di polizia e carabinieri.

Il racconto dell’avvocato Fusco

«Sono scesa anch’io in strada per tranquillizzare il ragazzo - racconta l’avvocato Anna Fusco -. Dopo circa mezz’ora è arrivata la madre da Napoli. Mi auguro che la donna possa rivolgersi alle autorità competenti per ottenere la necessaria tutela, qualora vi siano situazioni di maltrattamento. Il ragazzo mi ha ringraziato perché ho compreso la sua richiesta di aiuto. Quegli occhi pieni di paura sono immagini che difficilmente dimenticherò».

L’intervento dei residenti è stato determinante per garantire la sicurezza del ragazzo. Un gesto che alimenta più di una speranza sul senso civico di una larga parte dei cittadini torresi.

Quando la separazione si trasforma in violenza

La vicenda ripropone una realtà troppo spesso nascosta tra le mura domestiche. Le separazioni conflittuali possono generare tensioni profonde, ma nulla può giustificare comportamenti aggressivi, intimidazioni o forme di violenza psicologica nei confronti dell’ex partner o dei figli.

Quando un minore arriva a utilizzare un segnale internazionale per chiedere aiuto significa che il suo senso di sicurezza è venuto meno e che la paura ha preso il posto della serenità che ogni bambino dovrebbe poter vivere. In questi casi non si tratta più di conflitti tra adulti, ma di situazioni che rischiano di lasciare ferite profonde nella crescita dei figli.

Per questo è fondamentale che eventuali episodi di maltrattamento, minacce o violenza vengano segnalati e affrontati tempestivamente, affinché nessun bambino sia costretto a cercare protezione con un gesto silenzioso rivolto a degli sconosciuti.