Maltempo nel Vesuviano, strade allagate e alberi caduti: auto intrappolata nel sottopasso di via Settetermini

A cura della Redazione

Il violento temporale che si è abbattuto nel pomeriggio di oggi sui comuni vesuviani ha provocato numerosi disagi alla circolazione stradale, con allagamenti, strade impraticabili e caduta di alberi in diverse zone del territorio.

Boscoreale, sottopasso allagato in via Settetermini: auto intrappolata nell’acqua

Tra le situazioni più critiche si è registrata in via Settetermini, nel comune di Boscoreale, dove il sottopasso si è completamente allagato a causa dell'intensa pioggia caduta in poche ore.

Un'automobile che stava transitando nella zona è rimasta bloccata nell'acqua, finendo intrappolata su un lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a liberare il veicolo dall'acqua.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti né conseguenze per gli occupanti dell'auto.

Torre Annunziata, albero cade in via Carminiello

Problemi anche a Torre Annunziata, dove il maltempo ha provocato la caduta di un albero in via Carminiello. Il tronco e i rami hanno invaso la carreggiata, creando disagi alla viabilità e potenziali rischi per automobilisti e residenti.

Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno rimosso l'albero e ripristinato le condizioni di sicurezza lungo la strada.

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